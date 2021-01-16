Usta yazardan Beşiktaş - Galatasaray derbisi için flaş yorum!

"KAYNAR OLSAYDI, ÇEBİ 4 ÖYLE KONUŞMAZDI"

SORU: Derbiye Cüneyt Çakır'ın atanmasına rağmen tartışma var. Beşiktaş İletişim Sorumlusu Erol Kaynar, "Cüneyt Çakır'dan tek beklentimiz, derbiyi Avrupa'da yönettiği maçlar gibi yönetmesi" açıklamasını yaptı. Bu sözlere sizin yorumunuz nedir?

Erol Kaynar yöneticilik yaparken mükemmel bir kariyere sahipti. Şimdi bilgi ve birikimlerini doğru söylemleriyle iletişim sorumlusu olarak hayata geçiriyor. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi yanlış bilgilendirme sonucu Sayın Başkan Çebi, maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu ile ilgili hatalı bir yorumda bulunmuştu. Eğer o gün görevde Kaynar olsaydı, Çebi bu açıklamayı yapmazdı. Cüneyt Çakır bugün Avrupa'nın en iyi ikinci hakemi gösteriliyorsa, derbide de mükemmel bir maç yönetecektir. Çünkü oyuncular, Çakır'a davranış olarak daha saygılı hareket ediyorlar. Özellikle yabancı oyuncular Çakır'ın dünyada bir marka olduğunu biliyorlar.