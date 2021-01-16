Usta yazardan Beşiktaş - Galatasaray derbisi için flaş yorum!

Pazar günü oynanacak olan 2021'in ilk derbisi Beşiktaş - Galatasaray maçına 1 gün kala usta yorumlardan da önemli analizler gelmeye devam ediyor. Bu zorlu mücadelede kimin galip çıkacağı merak ediliyor. Sabah Gazetesi Spor yazarı ve usta yorumcu Levent Tüzemen Beşiktaş - Galatasaray derbisine 1 gün kala Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı.
"GALATASARAY DOLMABAHÇE'DE KAYBETMEZ"
SORU: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yarınki derbide ölümüne oynayacaklarını ifade etti. Derbi yorumunuz nedir? Kim şanslı? Maçın sonucu takımlar üzerinde psikolojik çöküntüye neden olur mu?
Galatasaray, rakibin stadyumu yenilendikten sonra Beşiktaş'ı hiç yenemedi. Ama Galatasaray'ın son dönemlerde Fenerbahçe ve Trabzonspor'u evinde yendiğini düşünürsek, bu kısır döngüden çıktığını görüyoruz. Ancak hem Beşiktaş hem de Galatasaray son haftalarda futbol anlamında iyi oynamıyor. Kaybeden derin bir krize girmez. Çünkü lig uzun bir maraton. Galatasaray son iki şampiyonluğunda Trabzon'a, Beşiktaş ve Başakşehir'e deplasmanda kaybetmiş, evinde üç rövanşı da kazanmıştı. Fatih Terim derbi maçlara da zihinsel olarak futbolcularını iyi hazırlıyor, taktiksel olarak da dersini iyi çalışıyor. Bence Galatasaray, Dolmabahçe'de kaybetmez. Berabere kalabilir.
"KAYNAR OLSAYDI, ÇEBİ 4 ÖYLE KONUŞMAZDI"
SORU: Derbiye Cüneyt Çakır'ın atanmasına rağmen tartışma var. Beşiktaş İletişim Sorumlusu Erol Kaynar, "Cüneyt Çakır'dan tek beklentimiz, derbiyi Avrupa'da yönettiği maçlar gibi yönetmesi" açıklamasını yaptı. Bu sözlere sizin yorumunuz nedir?
Erol Kaynar yöneticilik yaparken mükemmel bir kariyere sahipti. Şimdi bilgi ve birikimlerini doğru söylemleriyle iletişim sorumlusu olarak hayata geçiriyor. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi yanlış bilgilendirme sonucu Sayın Başkan Çebi, maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu ile ilgili hatalı bir yorumda bulunmuştu. Eğer o gün görevde Kaynar olsaydı, Çebi bu açıklamayı yapmazdı. Cüneyt Çakır bugün Avrupa'nın en iyi ikinci hakemi gösteriliyorsa, derbide de mükemmel bir maç yönetecektir. Çünkü oyuncular, Çakır'a davranış olarak daha saygılı hareket ediyorlar. Özellikle yabancı oyuncular Çakır'ın dünyada bir marka olduğunu biliyorlar.
"MUSTAFA CENGİZ, ÖZBEK VE AYSAL GİBİ YAPMIYOR"
SORU: G.Saray'da Mustafa Cengiz ve Fatih Terim bir araya gelerek karşılıklı duygularını ifade ettiler. Ardından Sayın Başkan içini döktü. Benim için en ilginç cümle şuydu: "Ben de yapayalnızım." Neden böyle bir şey dedi?
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Ben de yapayalnızım" sözü Galatasaray camiasına yapılmış bir sitemdir. 2525 oyla göreve gelen Cengiz'e daha ilk mali kongrede yapılan ibrasızlık çok çirkin bir ayak oyunudur. Mustafa Cengiz bazen camiada tepki görse de söylemleriyle Galatasaray'ın menfaatlerini hatta parasını kendi menfaatlerinin önünde tutmuştur. Eğer bugün Galatasaray transferde ayağını yorganına göre uzatmaya çalışıyorsa, bu tutum Cengiz'in Galatasaray'ın geleceğini korumak adına attığı bir adımdır. Oysa eski başkanlar; Ünal Aysal ve Dursun Özbek gibi 'Benden sonrası tufan' mantığı ile yapılan transferler Galatasaray'a kupalar ve şampiyonluklar getirmiştir ama yaşanılan finansal krizlerin altında da bu sorumsuz zihniyetler yatmaktadır.
"GALATASARAY BAŞKANI SPONSORLAR BULACAKTIR"
SORU: G.Saray'ın yapmak istediği transferler için başkan, Sayın Terim'le konuşacaklarını ifade etti. Gerçekleşme olasılığını nasıl görüyorsunuz? G.Saray sponsor buldu mu? F.Bahçe, Mesut Özil'i Acun Ilıcalı'nın sponsorluğunda alıyor, G.Saray bu formülle gidebilir mi?
Türkiye'de sponsor transferliği diye bir dönem başladı. Galatasaray yönetimi de oyunu kurallarına göre oynayıp, bu sistemi devreye sokabilir. Galatasaray ve Trabzonspor'un transferlerde kaçak yapma şansı yok. Çünkü halka açık, şeffaf iki kulüp.
Herkes hangi oyuncunun ne şartlarda imza attığını rahatlıkla öğrenebilir. Ama bazı kulüplerde "Kaça aldın, kaça sattın" gibi net bir bilgi yok. Ben zaten bu anlayışı merdiven altı transferlere benzetiyorum. Paran var ama UEFA'ya bağlısın, paran var ama limite takılıyorsun. Merdiven altından iş yapanlar limitten kaçıyor, UEFA'ya da yakalanmıyor. Galatasaray başkanı da sponsorlara dayalı transferlerle bazı oyuncuları almak için çıkış yolu bulur ve bulacaktır.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ HAVASINDA GEÇER"
SORU: Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Nefes kesen maçlar bizleri bekliyor. Yorumunuz nedir?
Uzun bir aradan sonra Trabzonspor hariç, üç büyük takımın kupaya devam ettiğine tanık oluyoruz. İlk 8 arasında kupayı kazanmış dört takım var. Artı 3 takım da final oynamış (Başakşehir, Antalya ve Alanyaspor). Şampiyonlar Ligi havasında bir çeyrek final izleyeceğiz. Her takımın finale çıkabilecek gücü var. Bu sekiz takım arasında eğer hata yapmazsa Galatasaray'ın finale yükseleceğini düşünüyorum.