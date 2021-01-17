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SON DAKİKA | Fener'in yeni transferi 00:15'te 'a inecek! Mesut'tan 67 paylaşımı!

'den forma paylaşımı... 'nin uzun süredir transfer etmek istediği Mesut Özil ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. A Spor muhabiri Ahmet Selim, Mesut hakkında, "Mesut'un transfer için belgeler işlemleri devam ediyor. Mesut Özil, yüzde 95 bu akşam ’a saat 00:15'te İstanbul'a inecek ve yarınki Ankaragücü maçını tribünden seyredecek." dedi. Ayrıca gelen son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil için özel bir imza töreni yapacağı ortaya çıktı. Ayrıca Mesut Özil son dakika paylaşımı yaptı. Mesut "67" paylaşımı yaparak forma numarasını da belli etmiş oldu.

Giriş Tarihi: 17.1.2021 17:29 Son Güncelleme: 17.1.2021 17:43 ABONE OL
SON DAKİKA | Fener'in yeni transferi Mesut Özil 00:15'te İstanbul'a inecek! Mesut'tan 67 paylaşımı!

Son dakika! Fenerbahçe'nin, yeni transferi Mesut Özil'in İstanbul'a ne zaman geleceği merak ediliyordu. Mesut Özil'in İstanbul'a geleceğini bilgisini son dakika olarak aktaran A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul flaş açıklamalarda bulundu. Son dakika bilgisine göre, Mesut Özil bu akşam İstanbul'da olacak ve yarınki Ankaragücü maçını Fenerbahçe tribününden seyredecek.

ÖZEL BİR İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Fenerbahçe'nin, yeni transfer Mesut Özil' özel bir imza töreni yapacağı ortaya çıktı. İmza törenin ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi.

SON DAKİKA MESUT BU AKŞAM İSTANBUL'DA OLACAK

Ahmet Selim Kul, "Artık Mesut'la kavuşma kısmı kaldı. Beklentimiz Mesut Özil'in akşam saatlerinde İstanbul' gelmesi bekleniyor. Bu akşam gelmesi çok yüksek ihtimal. Bir yandan işlemler yapılıyor ve belge alışverişi tamamlanıyor. Ama aldığımız bilgilere göre Mesut Özil bu akşam yüzde 95 İstanbul'a saat 00:15'te inmesi bekleniyor. Mesut Özil'in attığı tweetler sonrası herkesi heyecanlandırdı. Artık sadece resmi açıklamaları bekliyoruz. Mesut Özil, yarınki Ankaragücü maçını ilk kez Fenerbahçe tribününden seyredecek." dedi.

MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'DE! İŞTE YILIN TRANSFERİNDE DETAYLAR

Dünya yıldızları arasında gösterilen gibi bir yıldız transferi resmi olarak açıklanmaya hazırlanan 'de heyecan dorukta. Uzun süredir Fenerbahçe'nin takıma katmak istediği yetenekli futbolcu Mesut Özil her konuda anlaştığı açıklandı. Mesut Özil'in 48 saat İstanbul'a gelip imza atması bekleniyor.

SON DAKİKA MESUT ÖZİL'DEN FORMA NUMARASI PAYLAŞIMI

Bu gece İstanbul'a inmesi beklenen Mesut Özil yeni bir paylaşımda bulundu. Mesut, twiter hesabından "67" paylaşımında bulunarak forma numarasını belli etti.

FENERBAHÇE HEYECAN DORUKTA! MESUT ÖZİL NE KADAR ALACAK?

Dünya yıldızları arasında gösterilen , bu sezonun ikinci yarısında çocukluk hayali olan forması giyecek. Mesut Özil transferinin açıklanmasını dört gözle bekleyen Fenerbahçe taraftarlarında heyecan dorukta. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve bunun karşılığında toplam 10 milyon Euro alacak.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER FİTİLİNİ ATEŞLEYEN PAYLAŞIM

'nin 'Büyük bir rüya' olarak görülen aşkı gerçeğe dönüştü. 32 yaşındaki oyuncu, yarım sezonluk kontratı olan kulübü Arsenal ile yaptığı fesih görüşmelerini sonlandırdı. Daha Fenerbahçe, resmi Twitter hesabından dün akşam saat 19.07'de "Gel Gündüzle Gece Olalım..." şeklinde bir paylaşım yaparak dünyaca ünlü gurbetçi yıldızla anlaşma yapıldığını resmen taraftarına duyurdu. Mesut Özil yapılan paylaşıma kalplerle karşılık verdi. Yapılan bu paylaşım dün Twitter'da en çok etkileşim alan paylaşımları biri oldu.

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SON DAKİKA | Fener'in yeni transferi Mesut Özil 00:15'te İstanbul'a inecek! Mesut'tan 67 paylaşımı!
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