Son dakika haberleri! Fenerbahçe'nin yeni transferi Atilla Szalai İstanbul'da böyle poz verdi!

Fenerbahçe'de transferler peş peşe açıklanıyor. Mesut Özil ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe, aynı zamanda taraftarı da heyecanlandırdı. Diğer yandan yeni transfer Atilla Szalai de İstanbul'a geldi. Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol takımıyla anlaşmaya vararak Atilla Szalai'yi transfer etti. Fenerbahçe transferi resmi sitesinden duyurdu. Szalai de Fenerbahçe atkısyıla ilk pozunu verdi.
ATİLLA SZALAİ AKŞAM SAATLERİNDE İSTANBUL'A GELDİ
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde stoper transferi yapılacağını ifade etmişti. Belözoğlu'nun bu ifadelerinin ardından Fenerbahçe'nin yeni transferi olan Macar futbolcu Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek üzere dün akşam 21:45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul'a geldi. Szalai, kendisini bekleyen kulüp yetkilileriyle birlikte havalimanından ayrıldı.
FENERBAHÇE TARAFINDAN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA
Atilla Szalai transgerini açıklayan Fenerbahçe, "Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek adına İstanbul'a geldi. Szalai, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi." açıklamasını yaptı.
ATTİLA SZALAİ KİMDİR?
Attila Szalai 20 Ocak 1998 tarihinde Macaristan'ın Budapeşte şehrinde dünyaya geldi. 22 yaşında olan, babasıyla aynı ismi paylaşan ve babası gibi futbolcu olan Attila Szalai, Macaristan'da Göd, Vac City ve Vasas genç takımlarında forma giydikten sonra 2012 yılında Rapid Wien tarafından antrenmanlara çağırıldı. 1 haftalık deneme sonrası Rapid Wien kulübü oyuncu ile sözleşme imzaladı.
Rapid Wien ile A takım seviyesinde 2016 yılında bir kez forma şansı bulan futbolcu, 1 Temmuz 2017 tarihinde ülkesinin takımlarından Mezokövesdi ile 3 yıllığına anlaştı. Macaristan liginde Mezokövesdi formasıyla 45 maça çıktı ve 2 gol attı. 2019 yazında Apollon Limassol FC'e transfer olan 1,92 boyundaki stoper, fiziği ve 2 ayağını kullanabilmesiyle ön plana çıktı.
Macaristan Milli Takımı U16, U17, U19 ve U21 kategorilerinde forma giyen Attila Szalai, A takım seviyesinde de Macaristan Milli takımının formasını 8 kez giydi. UEFA Uluslar Ligi B grubunda 03.09.2020 tarihinde oynanan Türkiye - Macaristan maçında da 90 dakika forma giydi.