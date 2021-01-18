Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bilal Kısa’nın acı günü

’nın acı günü

Eski milli Futbolcu ’nın babası vefat etti. Remzi Kısa yarın 'un 'nde toprağa verilecek.

İHA
Giriş Tarihi: 18.1.2021 19:56 ABONE OL
Bilal Kısa’nın acı günü

Eski milli Futbolcu Bilal Kısa'nın babası Remzi Kısa vefat etti. Remzi Kısa yarın Çorum'un Osmancık İlçesi'nde toprağa verilecek.

2020 Ekim ayında aktif futbol hayatını sona erdiren ve bir dönem Milli Takım'da forma giyen deneyimli futbolcu Bilal Kısa'nın babası Remzi Kısa bugün vefat etti. 2017 yılında annesi Fatma Kısa'yı kaybeden Bilal Kısa bugün de babası Remzi Kısa'yı kaybetmenin acısını yaşadı.

Remzi Kısa'nın cenazesi yarın saat 13.30'da kılınacak cenaze namazının ardından Gemici Mezarlığı'nda defnedilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim için alınan kararı açıkladı! İşte o kritik tarih...
Gülben Ergen'in oğlu Atlas 14 oldu! Gülben Ergen doğum anını paylaştı: Canımın neden kolay yanmadığını iyi biliyorum!
Son Dakika... Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil şimdiden rekor kırdı! Cristiano Ronaldo'yu bile solladı...
Ahmet Çakar'dan derbi hakemi Cüneyt Çakar için flaş yorum! "Hayatının en kötü maçını yönetti..."
ABD'de son dakika haberi: Biden'ın ilk işi ve ilk gideceği yer belli oldu
SON DAKİKA! Milyonlarca emekliye bir müjde daha: Maaş zammından sonra ek ödeme zammı
Son Dakika Haberi: Galatasaray İrfan Can Kahveci transferini bitiriyor! Başakşehir ile anlaşma yakın (Sabah.com.tr Özel)
SON DAKİKA: Kocaeli'de kaybolan doktor Uğur Tolun'un cesedi bulundu
Son dakika haberi: Korona aşısı ile ilgili müjdeli haber! Bakan Fahrettin Koca açıkladı
Son dakika... İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı: İşe gideceklere uyarı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bilal Kısa’nın acı günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA