Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı! Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor...

Son dakika haberi... Fenerbahçe bir rüyayı gerçekleştirerek dünya yıldızı Mesut Özil'i renklerine bağladı. Mesut Özil ve ailesi gece yarısı İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Mesut Özil, Türkiye'ye geri döndüğü için kendisini huzurlu hissettiğini de vurguladı. Mesut Özil'in kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu da var. Son dakika haberine göre Mesut Özil'in İstanbul yolculuğu dünya basınında manşetleri süsledi...

SON DAKİKA: MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE MACERASI CRİSTİANO RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI...