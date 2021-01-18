Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı! Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor...

Son dakika haberi... Fenerbahçe bir rüyayı gerçekleştirerek dünya yıldızı Mesut Özil'i renklerine bağladı. Mesut Özil ve ailesi gece yarısı İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Mesut Özil, Türkiye'ye geri döndüğü için kendisini huzurlu hissettiğini de vurguladı. Mesut Özil'in kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu da var. Son dakika haberine göre Mesut Özil'in İstanbul yolculuğu dünya basınında manşetleri süsledi...
SON DAKİKA: MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE MACERASI CRİSTİANO RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI...
Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi tüm dünyada yankı uyandırdı. Reuters ve AP gibi haber ajansları son dakika bilgisiyle haberi geçerken İngiltere'de en çok konuşulan konu halini aldı. ABD'den Afrika'ya Asya'dan Avrupa'ya kadar herkes 32 yaşındaki yıldızın Kadıköy'e gelişini öne çıkardı. Öte yandan Mesut Özil eski takım arkadaşı Ronaldo'yu geride bıraktı.
Tüm dünyada Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi konuşuluyor. 32 yaşındaki yıldızın Arsenal'den ayrılarak Türkiye'nin yolunu tutması son dakika bilgileriyle paylaşıldı.
Başta Reuters ve AP gibi ünlü haber ajansları olmak üzere GOAL, ESPN, Guardian, The Athletic, CNN, Bild gibi medya devleri Özil'in transferini geniş yer ayırarak haberleştirdi.
ABD'den Afrika'ya Asya'dan Avrupa'ya kadar herkes, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye ve Kadıköy'e gidişini manşetlerine taşıdı.
ÖZEL PAYLAŞIMLAR YAPILDI!
GOAL.com'dan dünyaca tanınan illüstratör Emilio Sansolini, Mesut Özil'i sarı-lacivert renkler arasında ve Fenerbahçe armasıyla çizdi. İngiltere'de en çok konuşulan konu halini alan transferin perde arkaları paylaşıldı. Guardian özel bir video ile yıldız futbolcuya veda ederken, Mirror, Daily Mail ve The Sun'da da özel paylaşımlar vardı.
ALMANYA'DAN BÜYÜK İLGİ!
Mesut Özil'e Almanya'da da ilgi büyüktü. Bild an be an paylaşımlar üzerinden Özil'in Fenerbahçe'yi açıklamasını okucuylarıyla buluşturdu.
DC UNİTED HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI
ABD'de de Bleacher Report ile beraber birçok yayın organı DC United'ın hayallerinin sekteye uğradığını ve Mesut Özil'in Fenerbahçe paylaşımını yayınladı.
ARSENAL TARAFTARI ÇOK ÜZÜLDÜ
Arsenal formasını 7.5 yıl giyen ve 4 FA Kupası kazanan Mesut Özil'in vedası büyük üzüntü oluşturdu. Özil'in gidişiyle beraber Arsenal taraftarları veda mesajları ve videoları hazırladı.Ayrılığın bu şekilde olmaması gerektiği belirtilirken, 32 yaşındaki futbolcunun Bergkamp, Henry, Pires, Vieira gibi efsane bir isim olduğu vurgulandı. Mesut Özil'in ayrılığının en az Arsene Wenger'in vedası kadar üzücü olduğu dile getirildi.
CRİSTİANO RONALDO'NUN REKORU KIRILDI!
Mesut Özil'in Fenerbahçe'nin 'Gel gündüzle gece olalım' mesajını alıntılayarak sarı-lacivertli kalplerle paylaşması dünya çapında ses getirdi. Twitter'de Cristiano Ronaldo'nun Temmuz 2018'de Juventus'a transfer olduğunu duyurduğu mesajının beğeni sayısı geçildi.
O dönem 535 bin beğeni ile rekorun sahibi olan Ronaldo'ya karşılık Mesut Özil'in mesajı sadece 24 saatte 600 bin beğeniye ulaştı. Twitter'da bir rekor kırıldı.
BÜYÜK BEKLENTİ!
Yeni haftada Fenerbahçe'de Mesut Özil hareketliliği bekleniyor. Artık Fenerbahçeli olan Özil'in hem takımın maçlarını izlemesi hem de arkadaşlarıyla tanışması düşünülüyor. Ayrıca taraftarlardan büyük ilgi olacağı düşünülüyor. Her ne kadar pandemi nedeniyle tribünlerde taraftar olmasa da yıldız oyuncunun forma satışlarının artacağı ön görülüyor.
YÜZDE YÜZ SARI LACİVERT!
Transferi artık kesinleşen Mesut Özil, sosyal medya hesaplarında kullandığı logosunda bir değişikliğe daha gitti. Önceki gün Arsenal renklerini çıkaran Özil, dün ise tamamen sarı-lacivertler kullandı.
Dünyaca ünlü futbolcu, sarı-lacivert kalpler kullanarak yeni logosunu sosyal medya hesabında paylaştı ve profil fotoğrafı olarak ekledi. Bu gelişme hem dünya basınında hem de taraftarlar tarafından yoğun paylaşım aldı.
2009'DA KADIKÖY'DE OYNAMIŞTI...
Çocukken taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye futbolcu olarak gelecek Mesut Özil, Kadıköy'e ilk kez 2009 yılında çıkmıştı. UEFA Kupası ismi ve formatıyla son kez 2009'da düzenlenen turnuvanın finaline Şükrü Saracoğlu Stadı ev sahipliği yapmış, Mesut ise Werder Bremen formasıyla sahaya çıkmıştı. Shakhtar Donetsk'e o gece 2-1 kaybeden Mesut Özil'li Werder Bremen sahadan üzgün ayrılmıştı.
Sarı-lacivertli kulübün yaptığı Mesut Özil transferi sadece bir gövde gösterisi değildi. Takımın ayrıca bu pozisyon için de ihtiyacı bulunuyordu. Yaratıcı orta saha ya da 10 numaradaki bu boşluğu Mesut Özil fazlasıyla dolduracak.Bu bölgede oynayan Dimitris Pelkas ise kanatta görev yapacak. Teknik direktör Erol Bulut'un sezon başı planlarında da Pelkas'ın kanatta oynaması planlanıyordu.
MEMLEKETİ ZONGULDAK'I UNUTMADI!
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil, dün Twitter'dan Zonguldak mesajıyla dikkat çekti. Zonguldak, Devrek'li olan dünyaca ünlü futbolcu, hesabından 67 numarasını paylaşıp kalp işareti koydu. Hem Fenerbahçe taraftarları hem de Zonguldaklılar büyük ilgi gösterdi, paylaşımı destekledi.
Öte yandan Mesut Özil'in Fenerbahçe'de 10 numaralı forma Samatta'da olduğu için memleketi Zonguldak'ın plakası olan 67 numaralı formayı giymesi bekleniyor.
Kaynak: Milliyet