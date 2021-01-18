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: 'a Falcao ve Diagne'den sonra iki kötü haber daha! ...

'dan sakatlık açıklaması! Sarı kırmızılılar resmi internet sitesi üzerinden sakat oyuncular hakkında bir açıklama paylaştı. Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan 'nın ardından son haftaların formda ismi 'ın da sakatlandığı ifade edildi. Sakat Falcao ve kırmızı kart cezalısı Diagne'nin ardından forvet alternatifi Oğulcan'ın sakatlanması da Terim'in planlarını bozdu. Son dakika bilgisine göre Oğulcan Çağlayan 3 hafta forma giyemeyecek...

Giriş Tarihi: 18.1.2021 15:15 Son Güncelleme: 18.1.2021 15:44 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'a Falcao ve Diagne'den sonra iki kötü haber daha! Oğulcan Çağlayan...

Galatasaray'da Fatih Terim'in planlarını olumsuz etkileyecek bir son dakika haberi geldi! Uzun süredir sakat olan Radamel Falcao ve Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Mbaye Diagne'den sonra bir şok da Oğulcan Çağlayan'dan geldi! Galatasaray'ın son haftalardaki performansıyla beğeni toplayan oyuncusu Oğulcan, sakatlandı. Sabah Spor'un özel haberine göre Oğulcan Çağlayan üç hafta formasından uzak kalacak.

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"Emre Taşdemir, tedavisinin ardından takımdan ayrı sahada kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.

Beşiktaş maçında sol üst arka adale grubunda ağrı hisseden Şener Özbayraklı'nın karşılaşma sonrası yapılan MR tetkiklerinin ardından hafif-orta derece zorlanma (minimal kısmi yırtık ve kanama), Oğulcan Çağlayan'ın ise sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilmiş, her iki oyuncumuzun da tedavisine başlanmıştır."

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Son dakika: Galatasaray'a Falcao ve Diagne'den sonra iki kötü haber daha! Oğulcan Çağlayan...
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