Son dakika: Galatasaray'a Falcao ve Diagne'den sonra iki kötü haber daha! Oğulcan Çağlayan...

Galatasaray'da Fatih Terim'in planlarını olumsuz etkileyecek bir son dakika haberi geldi! Uzun süredir sakat olan Radamel Falcao ve Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Mbaye Diagne'den sonra bir şok da Oğulcan Çağlayan'dan geldi! Galatasaray'ın son haftalardaki performansıyla beğeni toplayan oyuncusu Oğulcan, sakatlandı. Sabah Spor'un özel haberine göre Oğulcan Çağlayan üç hafta formasından uzak kalacak.

SON DAKİKA: GALATASARAY'DAN ŞENER VE OĞULCAN ÇAĞLAYAN AÇIKLAMASI!