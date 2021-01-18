Son dakika: Mesut Özil'in sözleşme detayları belli oldu! Fenerbahçe'den ne kadar kazanacak?

Son dakika: Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'e kavuştu. Yıldız futbolcu dün gece geç saatlerde eşi ve çocuğuyla birlikte İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun karşıladığı Alman yıldız, oldukça heyecanlıydı. Transferini, "Rüyam gerçek oldu" sözleriyle açıklayan Özil'in, sarı-lacivertli ekiple yaptığı anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. İşte Mesut'un alacağı maaş ve sözleimesinde yer alan bonus maddeleri...
Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil, senelik 4 milyon euro garanti ücret alacak.
Maç başı 25 bin euo kazanacak olan 32 yaşındaki orta saha, Süper Lig şampiyonluğunda ise 500 bin euro bonus almaya hak kazanacak.
Mesut'un kontratındaki maddelerden biri de Şampiyonlar Ligi ile alakalı. Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ne katılması durumunda Alman futbolcu 250 bin euro daha bonus kazanacak.
Kanarya, Mesut'a 3 taksit halinde 5 milyon euro da imza parası verecek.