Alman deviyle olan kontratı haziran ayında bitecek olan Alaba, statü gereği istediği takımla transfer görüşmesi yapabilir. Oyuncuyu isteyen İspanyol devi de atağa kalktı ve ilk teklifi yaptı. Ancak Alaba henüz Real Madrid'le anlaşmadı çünkü İngiliz devi de yıldız sol bekin peşinde.