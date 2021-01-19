Son dakika haberi... Futbol tarihi boyunca dünyanın en önemli yıldızlarını kadrosuna katan Real Madrid, bir yıldızı daha bitimenin hesaplarını yapıyor. Monaco'dan teklif alan ve takımdan ayrılmaya sıcak bakan Marcelo'nun yerine Bayern Münih'in Avusturyalı sol beki Alaba gündemde.
Alman deviyle olan kontratı haziran ayında bitecek olan Alaba, statü gereği istediği takımla transfer görüşmesi yapabilir. Oyuncuyu isteyen İspanyol devi de atağa kalktı ve ilk teklifi yaptı. Ancak Alaba henüz Real Madrid'le anlaşmadı çünkü İngiliz devi de yıldız sol bekin peşinde.
Alaba'nın Bayern'de kalma ihtimalinib düşük olduğu vurgulanırken, Real Madrid'in transferi bitirmeye daha yakın olduğu belirtildi.
Yıllardır başarıyla Real Madrid forması giyen Marcelo'nun da takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi. Monaco'dan 6 milyon euro'luk teklif aşan Brezilyalı sol bekin ayrılığı düşündüğü gelen haberler arasında.
İspanyol devi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden 32 yaşındaki futbolcuyla Juventus'un da ilgilendiği uzun süredir ifade ediliyor.
Alaba ve Marcelo'nun yeni adresleri önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.