Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Real Madrid atağa kalktı! Alaba ve Marcelo...

Son dakika: atağa kalktı! Alaba ve ...

Son dakika haberi... Dünya futbol piyasasında transfer kazanı kaynıyor. her dönem olduğu gibi yine dünyaca ünlü yıldızların peşinde. O isimlerden biri de ile sezon sonunda kontratı sona erecek olan . Brezilyalı sol bek 'nun ise Fransız ekibi 'dan yıllık 6 milyon euro'luk teklif aldığı ve transfere sıcak baktığı ifade ediliyor. 'in Marcelo'nun yerine Alaba'yı kadrosuna katacağı ifade ediliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.1.2021 14:22 Son Güncelleme: 19.1.2021 14:28 ABONE OL
Son dakika: Real Madrid atağa kalktı! Alaba ve Marcelo...

Son dakika haberi... Futbol tarihi boyunca dünyanın en önemli yıldızlarını kadrosuna katan Real Madrid, bir yıldızı daha bitimenin hesaplarını yapıyor. Monaco'dan teklif alan ve takımdan ayrılmaya sıcak bakan Marcelo'nun yerine Bayern Münih'in Avusturyalı sol beki Alaba gündemde.

Alman deviyle olan kontratı haziran ayında bitecek olan Alaba, statü gereği istediği takımla transfer görüşmesi yapabilir. Oyuncuyu isteyen İspanyol devi de atağa kalktı ve ilk teklifi yaptı. Ancak Alaba henüz Real Madrid'le anlaşmadı çünkü İngiliz devi de yıldız sol bekin peşinde.

Alaba'nın Bayern'de kalma ihtimalinib düşük olduğu vurgulanırken, Real Madrid'in transferi bitirmeye daha yakın olduğu belirtildi.

Yıllardır başarıyla Real Madrid forması giyen Marcelo'nun da takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi. Monaco'dan 6 milyon euro'luk teklif aşan Brezilyalı sol bekin ayrılığı düşündüğü gelen haberler arasında.

İspanyol devi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden 32 yaşındaki futbolcuyla Juventus'un da ilgilendiği uzun süredir ifade ediliyor.

Alaba ve Marcelo'nun yeni adresleri önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Alişan'ın karnı burnunda eşi Buse Varol kar görünce dayanamadı! Buse Varol doğuma günler kala böyle poz verdi...
Son dakika! Doktor odasında tacizci şoku: randevu alıp 9 saat yol geldi, yakalanınca da...
Son dakika haberler: Normalleşme için yeni takvim ve atılacak adımlar netleşiyor! Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?
Son dakika haberleri: Manolya masadan kalkamadı! Estetik için Paris'ten İstanbul'a geldi cenazesi çıktı
Son dakika haberler: Koronavırüse karşı zafer göründü! 'Aşı, tünelin sonundaki ışığı görmek gibi'
Romantizmde son nokta! Murat Yıldırım eşi Iman Elbani'nin adını öyle bir yere yazdırdı ki...
Enes Batur skandallara doymuyor! Enes Batur'un son paylaşımı sosyal medyayı ayaklandırdı!
Son dakika | İşte koronavirüste en yaygın 3 belirti
SON DAKİKA: Koronavirüs aşısı sonrası bu belirtileri gösterenler dikkat! Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika: Bakan Selçuk Selçuk yüz yüze eğitim için alınan kararı açıkladı! İşte o kritik tarih...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Real Madrid atağa kalktı! Alaba ve Marcelo...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA