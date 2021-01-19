Trabzonspor'un konuğu Konyaspor!

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 39. kez karşılaşacak. Süper Lig'in 20. haftasında Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. Lig'de 27 puanla 8. sırada yer alan Trabzonspor, 22 puanla 13 sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor arasında bugüne kadar oynanan 38 maçta bordo-mavililerin 19, Konyaspor'un ise 10 galibiyeti bulunuyorken, 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 58 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 43 gol gördü.



Trabzon'da oynanan karşılaşmaların 12'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 6 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 1 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda Trabzonspor rakibini Konya'da 1-0 yenerken, evinde oynadığı maçı ise 4-3 kaybetmişti.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇININ 11'LERİ

TRABZONSPOR:

KONYASPOR:



YENİ TRANSFER BERAT'IN KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

Trabzonspor'da ara transfer döneminde takıma katılan ilk oyuncu olan ancak antrenman eksiği nedeniyle Antalyaspor mücadelesinde kadroya alınmayan Berat Özdemir'in, Konyaspor mücadelesinde kadroda bulunması bekleniyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son oynanan Antalyaspor karşısındaki 11'inde de iki değişiklik yaparak savunmada Serkan'ın yerine Pereira, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Hosseini'nin yerine de Hugo'ya forma verebileceği öğrenildi. Sağlık kurulundan edinilen bilgiye göre belinde ağrısı olan Hosseini'nin MR'ı çekilecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, sağlık kurulunun tavsiyesi üzerine oyuncuyu maç kadrosuna almadı.

3 İSİM CEZA SINIRINDA

Trabzonspor'da İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi üç isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde 3'er sarı kartı bulunan Baker, Abdulkadir Parmak ve Pereira Konyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.