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'ten 'a kötü haber!

ekiplerinden 'da, maçında sakatlanan son dönemin formda isimlerinden futbolcu 'in, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 20.1.2021 20:40 Son Güncelleme: 20.1.2021 20:40 ABONE OL
Denis Alibec'ten Kayserispor'a kötü haber!

Hes Kablo Kayserispor'da, Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Denis Alibec'in, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kulüp sözcüsü Mustafa Tokgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başakşehir maçında sakatlanan Denis Alibec'in sağlık durumu MR sonucuna göre kesinleşecek olmasına karşın, sahalardan en az 2-3 hafta uzak kalacağı öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Alibec, Medipol Başakşehir ile oynanan maçta kendisinin ve takımının ikinci golünü attığı pozisyonun ardından sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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Denis Alibec'ten Kayserispor'a kötü haber!
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