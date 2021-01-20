Sa Pinto Gaziantep FK’da

48 yaşındaki Portekizli teknik direktör Sa Pinto, Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yöneticiler Müslüm Özmen, Mahsum Altunkaya, Erhan Özmen, Yusuf Demsoy, Hayrullah Kubba ve Mehmet Ziylan'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı.

Ricardo Sa Pinto kimdir?

1972 yılında Portekiz'in Porto şehrinde dünyaya gelen Sa Pinto futbolcu olarak Salgueiros, Sporting, Sociedad ve Standard Liege takımlarında oynadı. Teknik direktörlük kariyeri ise Sporting altyapısında başlayan ve son olarak Brezilya'nın Vasco da Gama takımını çalıştıran Portekizli Ricardo Sa Pinto, daha önce Portekiz'in Braga ile Sporting, Belçika'nın Standard Liege, Polonya'nın Legia Varşova, Sırbistan'ın Kızılyıldız gibi takımlarını çalıştırdı. Ricardo Sa Pinto, kariyerinin en önemli başarısını ise Luyindama'lı Standard Liege ile Belçika Kupası'nı kazanarak yaşamıştı.