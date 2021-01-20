Son dakika: Galatasaray'da transfere sponsor bulundu! Mbaye Diagne...

İrfan Can, Onyekuru ve Mostafa Mohamed transferleri için oyuncu satmaktan başka çaresi kalmayan Galatasaray'da gözler Mbaye Diagne'ye çevrildi. Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'ın listesinde olan Diagne'yi sarı-kırmızılı kulüp gönderme kararı aldı. İnişli-çıkışlı performansıyla Fatih Terim'i memnun etmeyen Senegalli golcü Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kartla Galatasaray'da sonunu hazırladı.
West Bromwich'le pazarlıklara başlayan Galatasaray direkt olarak bonservisli satış yapmak istiyor. İngilizlerin ara transferde 4 milyon Pound bütçeye sahip olması ise zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülünü de devreye sokuyor. Sarı-kırmızılılar Diagne'den gelecek parayla İrfan Can-Onyekuru-Mostafa Mohamed transferlerini bitirmeye çalışacak. Galatasaray bonservis bedelini yüksek tutma adına Diagne'nin 2.1 milyon Euro'yu bulan yıllık ücretini ödemeye devam edebilir.
PROMES SÜRPRİZİ
Onyekuru için üç haftadır Monaco ile masada olan Galatasaray pazarlıklarda farkı 1 milyon Euro'ya indirdi. 500 bin Euro kiralama bedelini ödemeyi kabul eden sarı-kırmızılılar, Fransızlar'a 5 milyon Euro'nun altında satın alma maddesini kabul ettirmeye çalışıyor. Onyekuru dışında bir kanat oyuncusu daha Galatasaray'ın gündemine girdi. Ajax'la yol ayrımında olan Quincy Promes de kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyebilir.
Yaralanma olayına karıştığı Hollanda'da huzuru kalmayan Promes bu sezon 22 maçta 6 gol-1 asistlik performans sergiledi. Donk gibi Surinam asıllı Hollandalı olan Promes hücumda iki kanatta da görev yapabiliyor. 29 yaşındaki yıldız futbolcunun maliyetini Galatasaray cephesi araştıyor.