Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da transfere sponsor bulundu! Mbaye Diagne...

Son dakika: 'da transfere sponsor bulundu! ...

Son dakika transfer haberleri... Sarı kırmızılı takım ara transfer döneminde mutlaka kadroya takviye yapmak istiyor. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan harcama limitleri Galatasaray'ın elini kolunu bağladı. Cimbom'un devre arası transfer dönemi için harcama limitinin 1 milyon Euro civarında olduğu biliniyor. Durum böyle olunca Aslan, çareyi futbolcu satmakta buldu. Galatasaray'da transfere sponsor olacak. İşte detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 20.1.2021 19:39 Son Güncelleme: 20.1.2021 19:42 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'da transfere sponsor bulundu! Mbaye Diagne...

İrfan Can, Onyekuru ve Mostafa Mohamed transferleri için oyuncu satmaktan başka çaresi kalmayan Galatasaray'da gözler Mbaye Diagne'ye çevrildi. Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'ın listesinde olan Diagne'yi sarı-kırmızılı kulüp gönderme kararı aldı. İnişli-çıkışlı performansıyla Fatih Terim'i memnun etmeyen Senegalli golcü Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kartla Galatasaray'da sonunu hazırladı.

West Bromwich'le pazarlıklara başlayan Galatasaray direkt olarak bonservisli satış yapmak istiyor. İngilizlerin ara transferde 4 milyon Pound bütçeye sahip olması ise zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülünü de devreye sokuyor. Sarı-kırmızılılar Diagne'den gelecek parayla İrfan Can-Onyekuru-Mostafa Mohamed transferlerini bitirmeye çalışacak. Galatasaray bonservis bedelini yüksek tutma adına Diagne'nin 2.1 milyon Euro'yu bulan yıllık ücretini ödemeye devam edebilir.

PROMES SÜRPRİZİ
Onyekuru için üç haftadır Monaco ile masada olan Galatasaray pazarlıklarda farkı 1 milyon Euro'ya indirdi. 500 bin Euro kiralama bedelini ödemeyi kabul eden sarı-kırmızılılar, Fransızlar'a 5 milyon Euro'nun altında satın alma maddesini kabul ettirmeye çalışıyor. Onyekuru dışında bir kanat oyuncusu daha Galatasaray'ın gündemine girdi. Ajax'la yol ayrımında olan Quincy Promes de kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyebilir.

Yaralanma olayına karıştığı Hollanda'da huzuru kalmayan Promes bu sezon 22 maçta 6 gol-1 asistlik performans sergiledi. Donk gibi Surinam asıllı Hollandalı olan Promes hücumda iki kanatta da görev yapabiliyor. 29 yaşındaki yıldız futbolcunun maliyetini Galatasaray cephesi araştıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun hastalığı korkuttu! Ölüm riski var!
Sefirin Kızı'nda bomba değişiklik: Neslihan Atagül gitti Tuba Büyüküstün geldi!
Son dakika: Tuba Büyüküstün'den ilk açıklama geldi! Tuba Büyüküstün 7 yıl sonra yeniden Engin Akyürek ile partner oluyor...
Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den son dakika açıklaması: Ölümlerin nedeni Pfizer BioNTech aşısı mı?
Survivor SMS sıralaması nasıl oldu? 19 Ocak 2021 Survivor kim elendi, kim gitti?
2021 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? 5 bin kişilik Uzman Erbaş ve Çavuş alımı başvuru ekranı!
Masumlar Apartmanı İnci (Farah Zeynep Abdullah) neden yok, diziden ayrıldı mı? Masumlar Apartmanı’nın İnci’si Farah Zeynep Abdullah...
SON DAKİKA HABERİ: Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Gözler o toplantıya çevrildi
Fenerbahçe'den son dakika Onyekuru operasyonu! Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Onyekuru...
Son dakika haberler: Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih verdi....
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'da transfere sponsor bulundu! Mbaye Diagne...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA