Son dakika: Galatasaray'da transfere sponsor bulundu! Mbaye Diagne...

PROMES SÜRPRİZİ

Onyekuru için üç haftadır Monaco ile masada olan Galatasaray pazarlıklarda farkı 1 milyon Euro'ya indirdi. 500 bin Euro kiralama bedelini ödemeyi kabul eden sarı-kırmızılılar, Fransızlar'a 5 milyon Euro'nun altında satın alma maddesini kabul ettirmeye çalışıyor. Onyekuru dışında bir kanat oyuncusu daha Galatasaray'ın gündemine girdi. Ajax'la yol ayrımında olan Quincy Promes de kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyebilir.



