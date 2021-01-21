Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri…

Süper Lig'in 20. Haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Son 11 maçında 9 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Beşiktaş, Karagümrük'ü deplasmanda mağlup edip serisini ve liderliğini devam ettirmek istiyor. Trabzonspor ve Antalyaspor mağlubiyetlerinin ardından Konyaspor ile Gençlerbirliği'ni devirerek moral depolayan Karagümrük ise serisini Beşiktaş karşısında sürdürmeye çalışacak. Peki, Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar;
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz…
İşte bugün oynanacak Fatih Karagümrük Beşiktaş maçına ilişkin ayrıntılar;
FATİH KARAGÜMRÜK BEŞİKTATŞ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşma saat 16.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER:
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih, Campi, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Ndao, Bertolacci, Mevlüt, Borini
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar
BEŞİKTAŞ'TA 3 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta 3 futbolcu Karagümrük maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önceden 3 sarı kartı olan Vida ve Mensah'a Galatasaray maçında gördüğü kartla Ghezzal da eklendi. Bu üç futbolcu Karagümrük karşısında sarı kart görmeleri halinde Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.
N'SAKALA, HASİC VE GÜVEN KADRODA YOK
Maçın hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamlayan Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, Ajdin Hasic ve Güven Yalçın da Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.