Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri…

Süper Lig'in 20. Haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Son 11 maçında 9 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Beşiktaş, Karagümrük'ü deplasmanda mağlup edip serisini ve liderliğini devam ettirmek istiyor. Trabzonspor ve Antalyaspor mağlubiyetlerinin ardından Konyaspor ile Gençlerbirliği'ni devirerek moral depolayan Karagümrük ise serisini Beşiktaş karşısında sürdürmeye çalışacak. Peki, Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar;

FATİH KARAGÜMRÜK – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz…

FATİH KARAGÜMRÜK – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İşte bugün oynanacak Fatih Karagümrük Beşiktaş maçına ilişkin ayrıntılar;