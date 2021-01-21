Lider Beşiktaş gündüz maçında Karagümrük deplasmanında! İşte muhtemel ilk 11'ler...

Bu sezon yükseldiği Süper Lig'de iyi işler yapan Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karagümrük'te Lucas Biglia, Borini, Bertolacci ve Ndao gibi oyuncular formuyla dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta ise Aboubakar, Larin, Ghezzal bu sezon önemli performans gösterdi. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş maçındaki kazanan kadroyu bozmayacağı sadece Oğuzhan'ın yerine Mensah'ın formayı alacağı gelen bilgiler arasında.
İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER
FATİH KARAGÜMRÜK: VİVİANO, CAMPİ, FATİH, ALPARSLAN, BİGLİA, N'DİAYE, BERTOLACCİ, BORİNİ, NDAO, MEVLÜT ERDİNÇ
BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSİER, VİDA, MONTERO, RIDVAN, ATİBA, JOSEF, MENSAJ, LARİN, GHEZZAL, ABOUBAKAR
LİDER BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF 3 PUAN!
Süper Lig'in 20. haftasına lider giren Beşiktaş, zorlu Karagümrükspor engelini de aşıp puanını 41 yapmak istiyor. Beşiktaş'ta N'Skala ve Güven Yalçın bu maçın kadrosunda yer almıyor.
EN ÇOK GALİBİYET ALAN TAKIM!
Beşiktaş bu sezon oynadığı 18 maçın on ikisinden galibiyetle ayrıldı. 2 beraberlik alan Beşiktaş dört kez de mağlup oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ile birlikte ligin en çok kazanan iki takımından biri.
Fatih Karagümrük ise bu sezon oynadığı 18 maçta 7 galibiyet alırken 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Karagümrük'ün puanı 27...
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR HAKEMİ ARDA KARDEŞLER OLDU!
Zorlu maçı Mete Kalkavan yönetecek. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral ve Mustafa Kürdaş Filiz yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Arda Kardeşler.