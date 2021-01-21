Lider Beşiktaş gündüz maçında Karagümrük deplasmanında! İşte muhtemel ilk 11'ler...

EN ÇOK GALİBİYET ALAN TAKIM!

Beşiktaş bu sezon oynadığı 18 maçın on ikisinden galibiyetle ayrıldı. 2 beraberlik alan Beşiktaş dört kez de mağlup oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ile birlikte ligin en çok kazanan iki takımından biri.

Fatih Karagümrük ise bu sezon oynadığı 18 maçta 7 galibiyet alırken 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Karagümrük'ün puanı 27...

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.