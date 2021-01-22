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Galatasaray'ın yeni transferi bugün İstanbul'a geliyor!

Son dakika bilgisine göre Galatasaray, anlaşmaya vardığı 'nu bugün İstanbul'a getiriyor. Galatasaray'ın anlaştığı genç oyuncu Halil Dervişoğlu bugün İstanbul'a gelecek. Ümit milli takımın da önemli oyuncuları arasında yer alan Halil Dervişoğlu, bu sezon Galatasaray ile oynanan hazırlık maçında Marcao ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelmişti. Sarı kırmızılılarda hücumu yedekleyecek Halil, Bredfordt'tan kiralandı...

Giriş Tarihi: 22.1.2021 15:48 Son Güncelleme: 22.1.2021 15:52 ABONE OL
Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu bugün İstanbul'a geliyor!

Galatasaray transfer operasyonuna hız verdi. Sarı kırmızılılar genç oyuncu Halil Dervişoğlu'nu bugün İstanbul'a getiriyor. Radamel Falcao'dan sakatlık nedeniyle faydalanamayan Galatasaray, hücum bölgesine takviye yapıyor. Sarı kırmızılılar ümit milli takımın da önemli oyuncuları arasında yer alan Halil Dervişoğlu'nu bugün Türkiye'ye getiriyor.

Gomis'in boşluğunu bir türlü dolduramayan Falcao-Diagne ikilisine 50 milyon Euro yatırım yapan Galatasaray pişman oldu. Falcao sakatlık problemi, Diagne ise istikrarsız performansıyla kredilerini tüketti ve yönetim en az zararla iki oyuncudan da kurtulma kararı aldı. Falcao'nun sözleşmesini feshetmeye çalışan sarı-kırmızılılar, Diagne'yi West Bromwich'e satmak için görüşmelere başladı.

KİRALIK OLARAK GELİYOR!

Fatih Terim de sezonun ikinci yarısı ile ilgili planlarını Falcao ve Diagne'siz yapıyor. Şu an Babel'i mecburen ileri uçta kullanan Terim, Halil Dervişoğlu'ndan sonra Simone Zaza transferine de onay verdi. Halil'i 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katan Galatasaray, Zaza'yı kiralamak için Torino ile pazarlıklarda son aşamaya geldi.

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Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu bugün İstanbul'a geliyor!
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