Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu bugün İstanbul'a geliyor!

Galatasaray transfer operasyonuna hız verdi. Sarı kırmızılılar genç oyuncu Halil Dervişoğlu'nu bugün İstanbul'a getiriyor. Radamel Falcao'dan sakatlık nedeniyle faydalanamayan Galatasaray, hücum bölgesine takviye yapıyor. Sarı kırmızılılar ümit milli takımın da önemli oyuncuları arasında yer alan Halil Dervişoğlu'nu bugün Türkiye'ye getiriyor.

Gomis'in boşluğunu bir türlü dolduramayan Falcao-Diagne ikilisine 50 milyon Euro yatırım yapan Galatasaray pişman oldu. Falcao sakatlık problemi, Diagne ise istikrarsız performansıyla kredilerini tüketti ve yönetim en az zararla iki oyuncudan da kurtulma kararı aldı. Falcao'nun sözleşmesini feshetmeye çalışan sarı-kırmızılılar, Diagne'yi West Bromwich'e satmak için görüşmelere başladı.

KİRALIK OLARAK GELİYOR!

Fatih Terim de sezonun ikinci yarısı ile ilgili planlarını Falcao ve Diagne'siz yapıyor. Şu an Babel'i mecburen ileri uçta kullanan Terim, Halil Dervişoğlu'ndan sonra Simone Zaza transferine de onay verdi. Halil'i 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katan Galatasaray, Zaza'yı kiralamak için Torino ile pazarlıklarda son aşamaya geldi.