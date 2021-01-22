Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray Mostafa Mohamed için ne teklif etti? Zamalek ne istedi?

Son dakika: Galatasaray Mostafa Mohamed için ne teklif etti? ne istedi?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray’ın önce kiralamak, ardından transfer etmek istediği Mısır Ligi ekibi ’in yıldız oyuncusu Mostafa Mohamed konusunda belirsizlik devam ediyor. Mısır basınından çıkan haberlere göre Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı. Peki bu teklife Mohamed'in kulübü Zamalek ne karşılık verdi? İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 22.1.2021 22:35 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray Mostafa Mohamed için ne teklif etti? Zamalek ne istedi?

Mısır merkezli Yevm es-Sabig gazetesi, Zemalek kulübü yetkililerinin Galatasaray yönetimiyle telekonferans yöntemiyle görüştüğünü, Galatasaray'ın 1,5 sezon için Muhammed'i 1 milyon dolara kiralamak istediğini, transfer için ise 3 milyon teklif ettiğini yazdı. Zemalek yönetiminin kiralama ücreti olarak 2 milyon istediğinin kaydedildiği haberde, transfer için ise 5 milyon talep ettiği belirtildi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim 9 Ocak'ta yaptığı basın toplantısında, "İrfan Can Kahveci'nin de bize gelmek istediğini biliyoruz. Muhammed'i istiyorum diye söyledim düzelteyim, Mısır'da oynayan Mustafa Muhammed'den bahsediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

MUSTAFA MUHAMMED KİMDİR?

Mısırlı genç futbolcu Mustafa Muhammed, 28 Kasım 1997 tarihinde Kahire'de doğdu. Futbol kariyerine 13 yaşındayken Dina Farms takımıyla başladı. Ardından Wadi Digle takımında oynadı. Genç futbolcu 2015 yılında henüz 18 yaşına yeni girmişken Mısır'ın iki büyük kulübünden birisi olan Zamalek'in gençleri arasına girdi.

Genç futbolcu Muhammed, Zamalek kulübünde 5 maçta oynadı. 2016-2017 sezonunda Ed-Dahiliye (İçişleri Bakanlığı) takımında forma giydiği 17 maçta 4 gol kaydederken, bir sonraki sezonda ise Tanta FC takımında oynadığı 23 maçta 6 gol attı.

Ayak çapraz bağlarındaki sorundan dolayı kariyerine bir müddet ara veren futbolcu, 2018-2019 sezonunda El-Ceyş (Ordu) takımında transfer oldu. Sahaya çıktığı 29 maçta 12 gol atarak tekrar Zamalek'in dikkatini çekmeyi başardı ve eski kulübüne geri döndü.

SAINT-ETIENNE DE İSTEDİ!

Fransız kulübü AS Saint-Etienne, 2020-2021 kış sezonunda Mustafa Muhammed'in transferi konusunu Zamalek kulübü ile görüşmek üzere Aralık 2020'de Kahire'ye bir heyet gönderdi. Zamalek yönetimi geçen 16 Ocak'ta yazılı bir açıklama yaparak, Saint-Etienne kulübü ile görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.

FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin Mustafa Muhamed'i transfer etmek istediği, Mısırlı oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı biliniyor. O dönem France Football'a konuşan 22 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'nin beni istediği doğru. Çok büyük bir kulüp. Yakında 23 yaşında olacağım. Kariyerimde öne doğru bir adım atıp artık Avrupa'da oynamalıyım. Mısır'dan ayrılmak istiyorum" demişti.

Zamalek Başkanı Murtaza Mansur'un iki ülke arasındaki siyasi problemleri gerekçe göstererek bu transfere sıcak bakmaması hakkında da konuşan Mısırlı golcü, "Ben profesyonel futbolcuyum. Benim bunlarla ilgim yok. Siyaset benim işim değil. Daha önce Trezeguet ve Elneny'nin yaptığı gibi Türkiye'de oynamak istiyorum. Orada harika bir lig var." diye konuşmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü! Hastalıkla boğuşan Neslihan Atagül'den yeni kare!
MEB E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS ile e-karne notları görüntüleme: E Okul öğrenci girişi VBS ekranı ile 2021 dijital karne notları hemen öğren!
E Okul öğrenci girişi 2021 ile e-karne notları görüntüleme ve ortalamaya bakma! MEB 2021 E Okul VBS giriş ile karneye bakma ve takdir teşekkür öğrenme
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı ve saat kaçta başlıyor? Yasaklar ne zaman kalkıyor?
MEB'den yüz yüze eğitim için son dakika adımı: Tatil bazı sınıflar için uzadı
Son dakika: Gülben Ergen'in yıllardır kavgalı olduğu Seren Serengil itirafı olay oldu!
Son Dakika: Galatasaray'da Falcao yerine Simone Zaza geliyor! İtalyan golcü Zaza teklifi kabul etti (Sabah Özel)
Demet Şener'in boşanması Edwina Sponza'yı harekete geçirdi! Edwina Sponza'dan İbrahim Kutluay'a evlilik baskısı!
Galatasaray'da son dakika! İrfan Can Kahveci Galatasaray'da... Fatih Terim ısrarla istiyordu
Son dakika gelişmesi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar ne zaman kalkacak? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İşte olası normalleşme adımları!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray Mostafa Mohamed için ne teklif etti? Zamalek ne istedi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA