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- Çaykur Rizespor | CANLI

'in 21. haftasında , sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 23.1.2021 18:58 Son Güncelleme: 23.1.2021 19:04 ABONE OL
Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor | CANLI

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor. Son iki maçından 1 puan çıkarabilen Medipol Başakşehir, haftaya 23 puanla 14. sırada girdi. Beş maçlık galibiyet özlemini Gaziantep FK önünde sonlandıran Çaykur Rizespor ise 24 puanla 13. durumda yer alıyor.

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İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, İrfan Can, Deniz, Berkay, Crivelli, Gulbrandsen

Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Selim, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah Sabo, Doğan, Michalak, Samudio

CANLI SKOR | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 0-0 ÇAYKUR RİZESPOR

EKSİKLER

Medipol Başakşehir'de tedavileri devam eden Junior Caiçara, Edin Visca, Bolingoli ve Nacer Chadli, Çaykur Rizespor'a karşı kadroda yer almıyor.

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu, bugünkü karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 22. haftada Atakaş Hatayspor'u ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

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Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor | CANLI
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