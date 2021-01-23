Son dakika: Galatasaray'a Danimarkalı forvet! Babel'e karşılık Feyenoord'dan Jörgensen...

Transfer haberi: Sezon başında istediği takviyeleri yapamayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı takım takviye çalışmalarına devam ediyor. Aslan, aradığı ismi Hollanda'da buldu. Cimbom, Hollanda Ligi'nin devlerinden Feyenoord'da forma giyen Jörgensen'i transfer etmek istiyor. A Spor'un haberine göre, Galatasaray, Jörgensen için Hollanda ekibine Babel'i takasta önerdi.
NICOLAI JORGENSEN KİMDİR?
Danimarkalı futbolcu kariyerine ülkesinde başladı. Almanya Ligi ve Hollanda Ligi'nde kariyerine devam eden Jörgensen Feyenoord'dan önce, Bayer Leverkusen, Kopenhag ve Kaiserslautern gibi takımlarda oynadı. 2016 yılından beri Feyenoord forması giyen Jörgensen, 137 maçta 55 gol 23 asistlik katkı sundu. Jörgensen kariyeri boyunca ise 336 maçta 115 gol 53 asist kaydetti. Danimarka Milli Takımı'nda da forma giyen Jörgensen'in milli takım formasıyla 39 maçta 9 golü bulunuyor.
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