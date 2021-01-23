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eski takımı 'yı böyle yendi! 30 bin euro'luk prim...

'in 20. haftasında , sahasında 'yı 3-0'lık skorla geçti. temsilcisinin kazandığı farklı galibiyetin perde arkasında ise yeni teknik direktörleri 'nın olduğu ortaya çıktı. Gaziantep FK'dan olaylı bir şekilde ayrılan Rumen teknik adam, eski takımının zaaflarını tek tek anlatırken, 30 bin euro'luk prim sözü de verdi. İşte detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 23.1.2021 10:14 ABONE OL
Sumudica eski takımı Gaziantep FK'yı böyle yendi! 30 bin euro'luk prim...

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, üst sıraları hedefleyen rakibi Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Rize'de oynanan zoru mücadeleden ev sahibi takım 3-0 galip ayrılırken, 3 puanın perde arkasında ise Sumudica'nın imzası olduğu ortaya çıktı.

Sivri açıklamaları yüzünden Gaziantepspor'daki görevinden alınan Sumudica, yeni takımı Çaykur Rizespor'da ilginç bir işbaşı yaptı.

Rizespor'un eski takımı Gaziantepspor'la karşılaştığı maçtan bir gün önce kesin anlaşma sağlayan Rumen hoca, zamanı olmadığı için taktik toplantısını zoom üzerinden yaptı.



Gaziantepspor'un zaaflarını Karadeniz ekibine tek tek anlatan Sumudica, oyuncularına galibiyet için cebinden 30 bin Euro prim sözü verdi. Sumudica'nın analizleriyle çözdüğü Gaziantepspor haftalar sonra gol atamazken, Rumen teknik adam farklı kazanan Rizesporlu futbolculara verdiği prim sözünü de tuttu.

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Sumudica eski takımı Gaziantep FK'yı böyle yendi! 30 bin euro'luk prim...
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