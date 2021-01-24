Son dakika: Futbolda tüm kurullar sil baştan değişiyor! Yöneticiler kendi dönem borcundan sorumlu olacak...

Özalan, Avrupa'da milli takım teknik direktörlüğü yapan yurtdışında oynarken takım arkadaşı olan bir kişinin kendisine "Cumhurbaşkanınızın spor ve sporcuları ilgisi ve alakası biz de olsa biz uçarız" dediğini belirterek, "Böyle bir insana sahip olduğumuz için inanılmaz bir gurur duydum. Ben dahil spor camiası olarak bir başarı hediye edemediğimiz için utandım. Onun için beni bu çalışmayı yapmak için ateşledi" diye konuştu.