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: Futbolda tüm kurullar sil baştan değişiyor! Yöneticiler kendi dönem borcundan sorumlu olacak...

haberine göre futbolda tüm kurulların sil baştan düzenlenmesi, yöneticilerin kendi dönem borçlarından sorumlu olması, menajerlik sisteminin şeffaf hale getirilmesi konusunda yasa teklifi hazırlanıyor. Bu kanun teklifinin detaylarını AK Parti milletvekili anlattı. Kulüplere anonim şirket statüsü verilecek. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Giriş Tarihi: 24.1.2021 14:44 Son Güncelleme: 24.1.2021 14:52 ABONE OL
Son dakika: Futbolda tüm kurullar sil baştan değişiyor! Yöneticiler kendi dönem borcundan sorumlu olacak...

... Futbol kulüplerini borç batağından kurtarmak, Türk sporunun iyi futbolcular yetiştirerek uluslar arası kupaları kaldırmasını sağlamak için düğmeye basıldı. AK Parti'nin ilgili kurumlar ile birlikte hazırladığı yasa teklifi futbol kulüplerine denk bütçe yapma zorunluluğu getiriyor. Yöneticiler, görevden ayrılsalar bile kendi dönemlerinden sorumlu olacak. Menajerlik sistemi şeffaf hale getirilirken, kulüplere anonim şirket olma yolu açılacak.

Son dakika: Futbolda tüm kurullar sil baştan değişiyor! Yöneticiler kendi dönem borcundan sorumlu olacak...

SON DAKİKA: YENİ YASA TEKLİFİ HAZIRLANIYOR! KULÜPLERE ANOMİM ŞİRKET STATÜSÜ GELİYOR...

Çalışmaların içinde yer alan Avrupa'nın büyük takımlarında top koşturmuş eski milli futbolcu AK Parti Milletvekili ve TBMM İdare Amiri , teklifin ayrıntılarını anlattı. İşte Türk futbolunu düze çıkarmayı, başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefleyen düzenlemenin detayları:

BORÇ BATAĞINDAN ÇIKMAK İÇİN DENK BÜTÇE!

Futbol kulüpleri gelir ve giderlerine, UEFA ve FİFA kurallarına uygun denk bütçe yapacak. Böylece kafasına göre, astronomik, kendisini aşan rakamlar ile futbolcu transfer edilemeyecek. Kulüpler mevcut borçlarını hızla tasfiye edecek. Denk bütçe ile birlikte kulüpler alt yapıya dönecek. Kendi takımlarında Türk oyuncu olacağı gibi milli takıma da çok büyük fayda sağlayacak...

Son dakika: Futbolda tüm kurullar sil baştan değişiyor! Yöneticiler kendi dönem borcundan sorumlu olacak...

YÖNETİCİ SORUMLU OLACAK!

Kulüp yöneticileri görevden ayrıldığında da kendi döneminden sorumlu olacak. Yaptığı borçlar ya da aldığı yanlış kararların hesabı sorulacak. Sonrasını düşünmeden yanlış adımlar atamayacak, transferler yapamayacak. Mevcut sistemde genel kurullarda hesaplar ibra edildiğinde sorumluluk da ortadan kalkıyordu. Kulüplerin bu kadar borçlanmasına da sonrası hesap vermeyecek olan yöneticilerin etkisinin büyük olduğu düşünülüyor.

Son dakika: Futbolda tüm kurullar sil baştan değişiyor! Yöneticiler kendi dönem borcundan sorumlu olacak...

ANONİM ŞİRKET: Kulüplere anonim şirket olma yolu açılacak. Kimse kendi şirketini batırmayı düşünmeyeceği için daha iyi yönetim mümkün olacak.

MENAJERLİK SİSTEMİ: Sıkıntıların temel nedenlerinden biri olan menajerlik sistemim şeffaflık ve hesap verilebilirlik kurallarına göre yeniden düzenlenecek.

Son dakika: Futbolda tüm kurullar sil baştan değişiyor! Yöneticiler kendi dönem borcundan sorumlu olacak...

İSTİKLAL MARŞI'NI OKUYACAK OYUNCU YOK

Teklifin mimarları arasında yer alan , düzenlemenin hedefini anlatırken, "Cumhurbaşkanının önderliğinde AK Parti hükümetleri sporda da bu ülkeye çağ atlattı. Dünyanın en iyi tesisleri var ama başarı yok. Spor camiası olarak bizim devletimize karşı en büyük borcumuz başarıdır. Değişiklikler bu başarıyı getirecek" dedi.

Son dakika: Futbolda tüm kurullar sil baştan değişiyor! Yöneticiler kendi dönem borcundan sorumlu olacak...

Özalan, Avrupa'da milli takım teknik direktörlüğü yapan yurtdışında oynarken takım arkadaşı olan bir kişinin kendisine "Cumhurbaşkanınızın spor ve sporcuları ilgisi ve alakası biz de olsa biz uçarız" dediğini belirterek, "Böyle bir insana sahip olduğumuz için inanılmaz bir gurur duydum. Ben dahil spor camiası olarak bir başarı hediye edemediğimiz için utandım. Onun için beni bu çalışmayı yapmak için ateşledi" diye konuştu.

Son dakika: Futbolda tüm kurullar sil baştan değişiyor! Yöneticiler kendi dönem borcundan sorumlu olacak...

Özalan, düzenleme ile kulüplerin borç batağından kurtulacağını, art niyetli insanların futboldan uzak kalacağını, başarılı sporcular yetişeceğini ve bunun da milli takımı destekleyeceğini söyledi. Özalan, futboldaki genel durumu anlatırken, "Yabancı oyuncuya kesinlikle karşı değilim ama maçlarda İstiklal Marşı okuyacak oyuncu yok. Bu da beni üzüyor. Bu yasa ile takımlar altyapıya dönecek" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Futbolda tüm kurullar sil baştan değişiyor! Yöneticiler kendi dönem borcundan sorumlu olacak...
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