Son dakika: Güven Yalçın'a Fransa'dan teklif! 3.5 milyon euro...

U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Güven için son olarak bir Fransız kulübünün 3.5 milyon euro teklif yaptığı öğrenildi.

İlk etapta Güven'i kadrosunda tutmayı planlayan yönetim, teklifi Göztepe maçının ardından değerlendirecek.