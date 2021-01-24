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Son dakika: 'a 'dan teklif! 3.5 milyon euro...

Son dakika... Lider 'ın genç forveti , takımdan ayrılabilir. ve 'in yükselen performansları sonrasında istediği şansı bulamayan 222 yaşındaki golcüye 'dan teklif var. Bir ekibinin Güven için 3.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor.

Giriş Tarihi: 24.1.2021 13:36 ABONE OL
Son dakika: Güven Yalçın'a Fransa'dan teklif! 3.5 milyon euro...

Beşiktaş'ın genç yeteneği Güven Yalçın, bu sezon hücum hattında Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in yakaladığı uyum sonrasında geri planda kaldı.

Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden takımda sadece 3'ü ilk 11'de olmak üzere toplamda 13 mücadelede süre alıp 1 gol kaydeden 22 yaşındaki futbolcu için kulübe teklif yağıyor.

U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Güven için son olarak bir Fransız kulübünün 3.5 milyon euro teklif yaptığı öğrenildi.

İlk etapta Güven'i kadrosunda tutmayı planlayan yönetim, teklifi Göztepe maçının ardından değerlendirecek.

Öte yandan hem takımda forma şansı bulamaması hem de yıllık 100 bin euro kazanması sebebiyle Güven'in ayrılığa sıcak bakabileceği konuşuluyor.

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Son dakika: Güven Yalçın'a Fransa'dan teklif! 3.5 milyon euro...
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