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: Modern futbolun gaddarlığı!

ekibi 'ın teknik direktörü , 'nin 'ın görevine son vermesi hakkında "modern futbolun gaddarlığı" yorumunu yaptı.

AA
Giriş Tarihi: 26.1.2021 14:54 ABONE OL
Mourinho: Modern futbolun gaddarlığı!

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) 4-1 kazandıkları Wycombe maçının ardından açıklamalarda bulunan Mourinho, "Bir meslektaşım işini kaybettiği zaman hep üzülürüm. Frank sadece bir meslektaş değil, kariyerimde de önemli bir kişi. Bu yüzden oldukça üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Lampard'ın şu anda ailesi ve yakın arkadaşları dışında kimseyle konuşmak istemeyeceğini belirten Portekizli teknik adam, "Bu, futbolun, özellikle de modern futbolun gaddarlığıdır. Teknik direktör olduğunuzda er ya da geç bunun (görevden alınma) sizin de başınıza geleceğini bilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Chelsea, geçen sezon başında göreve getirdiği teknik direktör Lampard ile kulübün beklentilerini karşılayamadığı gerekçesiyle yollarını ayırmıştı.

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Mourinho: Modern futbolun gaddarlığı!
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