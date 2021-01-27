Son dakika! Galatasaray'ın yakından ilgilendiği İsmail Çokçalış'tan transfer açıklaması!

Bursaspor'un bu sezon dikkat çeken futbolcularından İsmail Çokçalış, Ümit Milli Futbol Takımı'nın kampında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Ümit Milli Takım'da bulunduğu için mutlu olduğunu ifade eden 20 yaşındaki futbolcu, "Milli Takım'da olmamızın en büyük sebeplerinden biri takım içindeki beraberliğimiz, birlikteliğimiz. Oradaki başarı dışarıdaki etkenlere de yansıyor" şeklinde konuştu.





"TAKIM İÇERİSİNDEKİ POZİTİF HAVA SAHAYA YANSIYOR"

Bursaspor'un bu sezonki başarılı performanslarıyla ilgili değerlendirmede bulunan genç oyuncu, "Takım içerisinde çok sıkı bir birliktelik içerisindeyiz. İçeride çok güzel bir pozitif hava var. Bu pozitif hava da ister, istemez sahaya da yansıyor. Şu an iyi durumdayız. Çok daha iyi duruma geleceğimize inanıyorum. 6 maçlık bir serimiz var. Onu devam ettirip, lig sonuna kadar hedeflediğimiz noktaya çıkarız inşallah. Şu an iyi bir konumdayız. Ama çok daha iyi bir konuma gelebiliriz. Bursaspor her zaman üst ligleri hak eden bir kulüp. Zaten kalitesi de tartışılmaz. Süper Lig'e çıkıp orada da uzun sene kalmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Türk futboluna birçok isim kazandıran Bursaspor altyapısı hakkında da görüşlerini aktaran İsmail Çokçalış, "Bizi çalıştıranların çok büyük emekleri var. Orada bir samimiyet, bir içtenlik var. En öncelik samimiyet var" dedi.