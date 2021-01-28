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Son dakika! Süper Kupa sonrası ve PFDK'lık oldu

(TFF) Hukuk Müşavirliği, idarecisi ve Trabzonspor antrenörü 'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Yaman ve Korkmaz'ın dün oynanan maçında "saldırı" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 28.1.2021 20:19 ABONE OL
Son dakika! Süper Kupa sonrası Murat Yaman ve Egemen Korkmaz PFDK'lık oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Medipol Başakşehir idarecisi Murat Yaman ve Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Yaman ve Korkmaz'ın dün oynanan TFF Süper Kupa maçında "saldırı" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

İşte o açıklama:

"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK idarecisi MURAT YAMAN'ın 27.01.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-TRABZONSPOR A.Ş.TFF Süper Kupa müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 28.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü EGEMEN KORKMAZ'ın 27.01.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-TRABZONSPOR A.Ş. TFF Süper Kupa müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 28.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Son dakika! Süper Kupa sonrası Murat Yaman ve Egemen Korkmaz PFDK'lık oldu
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