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2-1’lik skorla Trabzonspor’un oldu: İşte ve golleri

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Başakşehir ile, kazananı Trabzonspor dün akşam mücadelesinde karşı karşıya geldi. Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadele, Trabzonspor’un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Trabzonspor kupayı müzesine götürürken, teknik direktör Abdullah Avcı kariyerindeki ilk kupayı eski takımına karşı almış oldu. İşte Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa maçının tüm golleri ve özet görüntüleri…

Giriş Tarihi: 28.1.2021 08:13 ABONE OL
Süper Kupa 2-1’lik skorla Trabzonspor’un oldu: İşte Başakşehir Trabzonspor maç özeti ve golleri

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile Türkiye Kupası kazananı Trabzonspor, Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi. Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadeleyi Trabzonspor, Djaniny ve Ekuban'ın golleriyle kazandı. Başakşehir'in tek sayısını penaltıdan Demba Ba kaydetti. Karşılaşmayı kaçıran futbolseverler, Başakşehir Trabzonspor maç özeti araştırması yapıyor. İşte Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa maçının tüm golleri ve özet görüntüleri…

TAM 3 KIRMIZI ÇIKTI!

İstanbul ekibinde Epureanu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Daha sonra yedek kulübesinde çıkan olaylarda Murat Yaman ve Egemen Korkmaz kırmızı kart gördü.

Başakşehir 1 - 2 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ (Türkiye Süper Kupa Maçı)

BAŞAKŞEHİR 1 TRABZONSPOR 2 (MAÇ ÖZETİ)

6. dakikada Ekuban'ın ceza sahası yayı gerisinden şutunda savunmanın müdahale ettiği top kornere gitti.

16. dakikada Deniz Türüç'ün soldan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Fernandes, kafayla vurduğu topu üstten auta gönderdi.

22. dakikada Berat Özdemir'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Mert Günok, yatarak yerden sağına gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.

25. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Mert üzerine gelen topu güçlükle çeldi.

37. dakikada Deniz Türüç'ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Demba Ba'nın çıkardığı şutta top yandan auta gitti.

38. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahasına giren Djaniny sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Mert, sağına uzanarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

47. dakikada bordo-mavili ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Serkan Asan'ın ortasına penaltı noktası civarındaki Ponck ters bir vuruş yaptı.

Altıpas sağ çaprazına doğru yükselen meşin yuvarlağa kaleci Mert Günok'tan önce kafayla vuran Djaniny fileleri havalandırdı: 0-1.

56. dakikada turuncu-lacivertliler VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Junior Fernandes'in ceza sahası dışından şutunda top savunmadaki Edgar Ie'den döndü. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonda devam kararı verdi. Ancak kısa süre sonra Video Yardımcı Hakem Abdulkadir Bitigen'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Uğurlu, penaltıya hükmetti.

58. dakikada topun başına geçen Demba Ba, fileleri havalandırdı: 1-1.

73. dakikada Medipol Başakşehir 10 kişi kaldı. Maçın 28. dakikasından sarı kartı olan Epureanu, ikinci sarı karttan oyundan atıldı.

85. dakikada Karadeniz temsilcisi bir kez daha üstünlük kurdu. Medipol Başakşehir'in soldan kullandığı kornerde topu kapan Djaniny takımını hızla sağdan atağa çıkardı. Bu oyuncunun pasında soldan atağa katılan Ekuban ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı.

Mert Günok'tan sıyrılan Ganalı oyuncu topu ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan bordo-mavili ekip, TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

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Süper Kupa 2-1’lik skorla Trabzonspor’un oldu: İşte Başakşehir Trabzonspor maç özeti ve golleri
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