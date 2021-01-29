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haberi: transferi KAP'a bildirildi

haberleri... , 'nin 1.4 milyon Sterlin karşılığında West Bromwich Albion'a kiraladığını açıkladı. Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, İngiliz ekibi West Bromwich Albion'a oldu. Başarılı golcü yeni takımına katılmak için İngiltere'ye gitti. Diagne, sosyal medya hesabından uçağa binerken olan fotoğrafını paylaştı ve veda mesajı yayımladı. 29 yaşındaki futbolcu mesajında, "Galatasaray her zaman kalbimde olacak. Görüşmek üzere. Müthiş galibiyet takım" ifadelerini kulandı.

İHA
Giriş Tarihi: 29.1.2021 22:06 Son Güncelleme: 29.1.2021 22:24 ABONE OL
Son dakika transfer haberi: Mbaye Diagne transferi KAP'a bildirildi

Son dakika: Galatasaray'dan transfer açıklaması geldi. Galatasaray, Mbaye Diagne'nin 1.4 milyon Sterlin karşılığında West Bromwich Albion'a kiraladığını açıkladı.

WBA resmi sitesinden Mbaye Diagne'nin transfer edildiğini açıkladı.

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sezon sonuna kadar İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a kiralandığını açıkladı. Anlaşmaya göre İngiliz ekibi, sarı kırmızılı takıma 1,4 milyon Pound geçici transfer ücreti ödeyecek.

Galatasaray Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne'nin 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda West Bromwich Albion Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre West Bromwich Albion Football Club Limited, Şirketimize net 1.400.000 GBP geçici transfer bedeli ödeyecektir."

Galatasaray'dan İngiliz ekibi West Bromwich Albion'a transfer olan Senegalli golcü Mbaye Diagne, sarı-kırmızılıların her zaman kalbinde olacağını belirtti.

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, İngiliz ekibi West Bromwich Albion'a transfer oldu. Başarılı golcü yeni takımına katılmak için İngiltere'ye gitti. Diagne, sosyal medya hesabından uçağa binerken olan fotoğrafını paylaştı ve veda mesajı yayımladı. 29 yaşındaki futbolcu mesajında, "Galatasaray her zaman kalbimde olacak. Görüşmek üzere. Müthiş galibiyet takım" ifadelerini kulandı.

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Son dakika transfer haberi: Mbaye Diagne transferi KAP'a bildirildi
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