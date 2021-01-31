Ertelenen maçı Alanyaspor kazandı!

Süper Lig'in 22. haftasında dün yoğun yağmur yağışı nedeniyle 19. dakikada ertelenen maç bugün oynandı. Alanyaspor'un Sivasspor karşısında 1-0 önde başladığı maçı ev sahibi takım 3-1 kazandı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 14'te Fatih Aksoy (dün atmıştı), 45+2'dde Davidson ve 60 Babacar kaydetti.
Aytemiz Alanyaspor: 3 - Demir Grup Sivasspor: 1
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdağan
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 86 Alpay Çelebi), Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis (Dk. 71 Ceyhun Gülselam), Salih Uçan, Efecan Karaca (Dk. 78 Kadzior), Berkan Kutlu (Dk. 86 Hasan Hüseyin Acar), Davidson, Babacar (Dk. 71 Bareiro)
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Ahmet Oğuz, Appindangoye (Dk. 68 Camara), Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 54 Felix), Yatabare, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Gradel, Kayode (Dk. 81 Ninga)
Goller: Dk. 14 Fatih Aksoy, Dk. 45+2 Davidson, Dk. 60 Babacar (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90 Gradel (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Siopis, Dk. 82 Caulker (Aytemiz Alanayspor), Dk. 39 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
52. dakikada sol kanttan kullanılan serbest vuruşta Salih Uçan topu ceza sahasına ortaladı. Caulker'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
60. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Orta alanda gelişen atakta Salih Uçan'ın pasına hareketlenen Babacar'ın ceza sahasına girer girmez şutunda, top ağlarla buluştu: 3-0.
66. dakikada gelişen Sivasspor atağında Robin Yalçın, karambol sonrası önüne gelen topla ceza yayına kadar girerek şutunu çekerken, kaleci Morafona meşin yuvarlağı çıkardı.
70. dakikada gelişen Sivasspor atağında Gradel'in soldan ceza sahasına ortası sonrası arka direkte Kayode'nin vuruşunda, kaleci Marafona topu çeldi. Dönen topu Yatabere tamamlamak istedi ancak Marafona tehlikeyi önledi.
87. dakikadaki Sivasspor atağında Alanyaspor ceza sahasına soldan giren Gradel, Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gradel'in vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi ancak hakem Zorbay Küçük, ihlal olduğu gerekçesiyle penaltı atışını tekrarlattı.
90. dakikada Sivasspor penaltıdan golü buldu. Topun başına ikinci kez geçen Gradel, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.
90+3. dakikada Sivasspor'dan Gradel, serbest atışta topu ceza sahasına ortaladı. Yatabare kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ancak VAR kararıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.