Messi'nin Barcelona'dan 4 yıllık kazancı 555 milyon Euro

Geçen yaz kulübü Barcelona'dan ayrılma kararı alan ancak kontrat engeline takılan Lionel Messi'nin 2017'de imzaladığı 4 yıllık sözleşmenin detayları ortaya çıktı.

El Mundo del Siglo'da yer alan habere göre; Arjantinli'nin Barcelona ile mevcut sözleşmesinin toplam değeri 555 milyon Euro. Sözleşme 15.2 milyon Euro bonus ve 78 milyon Euro 'sadakat' ödemesi içeriyor.

Ayrıca Messi, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısız sonuçlarına rağmen sezon başına bonuslarla birlikte 138 milyon Euro kazandı. Messi'nin sözleşme detaylarının sızmasının ardından Barcelona başkan adaylarından Victor Font, "Messi, Barcelona'daki her bir Euro'yu hakederek kazandı. Bizi mahvetmedi. O tarihin en iyi oyuncusu ve sonsuza kadar bizimle kalmasını istiyoruz" dedi.