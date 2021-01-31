Son dakika: Beşiktaş'ta Isimat Mirin ile yollar ayrıldı! Lens'e Süper Lig'den flaş talip...

Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminin bitmesine saatler kala hareketleri anlar yaşanıyor. Isimat Mirin iler karşılıklı anlaraşarak yollarını ayıran Beşiktaş Lens'i de elden çıkarmak istiyor. Hollandalı futbolcuya Süper Lig ekiplerinde Fatih Karagümrük talip oldu. Forvete Everton'dan eski golcüsü Cenk Tosun'u getiren Sergen Yalçın'ın ekibinde stoper transferin son gününde bir stoper de eklenebilir. Bu bölge için en güçlü aday Bayer Leverkusen'den Tin Jedvaj. Diğer yandan Güven Yalçın ve Lecce göerüşmeleri de sürüyor.
KARAGÜMRÜK, LENS'İ İSTİYOR!
Beşiktaş'la ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme, şu şekilde aktardı; "Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Isimat Mirin'in sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi. 1.5 yıllık alacaklarının yarısı ödenecek. Kadro dışı kalan diğer isim Lens ile bir anlaşma sağlanmış değil. Lens'in İstanbul'da ayrılmama gibi bir düşüncesi var. Fatih Karagümrük, Lens için sezon sonuna kadar bir teklif yaptı Beşiktaş'a. Süper Lig ekibi, sezon sonuna kadar Lens'i istedi. Beşiktaş ise görüşmelere izin verdi. Hatta rakamlar konusunda ise Karagümrük'e yardımcı olacağını aktardı. 1.8 milyon Euro kalan ücretinin yarısını ödemek istiyor Karagümrük."
LENS KARAGÜMRÜK'E SICAK BAKMADI!
Beşiktaş'ta sezon başında Mirin ve Douglas'la birlikte kadro dışı bırakılan Lens, ara transfer döneminin bitimine 24 saatten az süre kalırken, Karagümrük'ten yapılan teklifi kabul etmedi. Bu futbolcuyla yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, Karagümrük'ün kiralama teklifini olumlu bulurken, oyuncu ise teklife sıcak bakmadı. Karagümrük'ten gelen teklifi kabul etmeyen ve yurt dışından gelen teklifleri de adeta elinin tersiyle iten Hollandalı oyuncu, ligin ikinci yarısında da kadro dışı olarak çalışmalarını Beşiktaş bünyesinde sürdürecek.
"Tyler Boyd konusunda ise Sivasspor'a kiralanma durumu var. Boyd eğer giderse Beşiktaş'ın stopere bira takviye yapma düşüncesi var. O isim ise Bayer Leverkusen'den Tin Jedvaj. Beşiktaş görüşmelerini sürdüyor. Bir diğer transfer gelişmesinde ise Güven Yalçın ve Lecce olasılığı masada var."
Forvette Aboubakar ve Larin sonrası Cenk takviyesiyle geri plana düşen 22 yaşındaki futbolcu için İtalya Ligi ekibi Lecce siyah-beyazlı kulübe resmi teklif yaptı.
Beşiktaş, Tin Jedvaj için Alman ekibi Leverkusen'e kiralama teklifi yaptı. Tyler Boyd'un Sivasspor ile prensipte anlaşmasından sonra kadroda yer açılan Beşiktaş'ta Hırvat stoper Tin Jedvaj transferi gerçekleşebilecek.
TİN JEDVAJ İSMİNİ 16 OCAK'TA SABAH SPOR DUYURMUŞTU
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın rotasında bu kez Bayer Leverkusen'den Tin Jedvaj var. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 25 yaşındaki Hırvat oyuncu için yönetim, kiralama formülü ile ilerleyecek. 2023 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan Jedvaj, stoperin yanı sıra sağ bek olarak da görev alabiliyor.