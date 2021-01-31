Son dakika: Beşiktaş'ta Isimat Mirin ile yollar ayrıldı! Lens'e Süper Lig'den flaş talip...

"Tyler Boyd konusunda ise Sivasspor'a kiralanma durumu var. Boyd eğer giderse Beşiktaş'ın stopere bira takviye yapma düşüncesi var. O isim ise Bayer Leverkusen'den Tin Jedvaj. Beşiktaş görüşmelerini sürdüyor. Bir diğer transfer gelişmesinde ise Güven Yalçın ve Lecce olasılığı masada var."

Forvette Aboubakar ve Larin sonrası Cenk takviyesiyle geri plana düşen 22 yaşındaki futbolcu için İtalya Ligi ekibi Lecce siyah-beyazlı kulübe resmi teklif yaptı.