Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş’tan sürpriz stoper atağı! Tim Jedvaj için görüşmeler başladı

Son dakika: ’tan sürpriz stoper atağı! Tim Jedvaj için görüşmeler başladı

Son dakika haberi: için yönetimi 'e kiralama teklifi götürdü. Şu an iki kulüp arasında pazarlıklar sürüyor. Beşiktaş, Cenk Tosun’dan sonda Jedvaj için de hamle yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 31.1.2021 12:33 Son Güncelleme: 31.1.2021 12:44 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş’tan sürpriz stoper atağı! Tim Jedvaj için görüşmeler başladı

Son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Beşiktaş, Tin Jedvaj için Alman ekibi Leverkusen'e kiralama teklifi yaptı. Tyler Boyd'un Sivasspor ile prensipte anlaşmasından sonra kadroda yer açılan Beşiktaş'ta Hırvat stoper Tin Jedvaj transferi gerçekleşebilecek.

TİN JEDVAJ İSMİNİ 16 OCAK'TA SABAH SPOR DUYURMUŞTU

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın rotasında bu kez Bayer Leverkusen'den Tin Jedvaj var. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 25 yaşındaki Hırvat oyuncu için yönetim, kiralama formülü ile ilerleyecek. 2023 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan Jedvaj, stoperin yanı sıra sağ bek olarak da görev alabiliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İçişleri Bakanlığı’ndan son dakika sokağa çıkma yasağı genelgesi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri... Yasaklar ne zaman bitecek?
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi! Okullar ne zaman açılacak?
Son dakika haber: Sevim Kayhan ve kızı Melek Dağ'ın hayatını kaybettiği yangından bir dram çıktı! 3 ay önce...
SON DAKİKA: Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi! Okullar ne zaman açılacak?
Bülent Şakrak'ın Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali'yle paylaşımı ilgi odağı oldu! 'Dayısının aslanı, anlat'
Bakan Koca SON DAKİKA açıkladı: İşte 30 Ocak Türkiye koronavirüs vaka sayısı verileri ve tablodaki son durum
Son dakika haberleri: PKK'da çözülme devam ediyor! Karayılan'dan 'kaçanları vurun talimatı'
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'i korkutan anlar! Zafer Ergin karakola koştu
Güzel oyuncu Seda Bakan'ın Shakira dansı ortalığı salladı! Seda Bakan değme dansçılara taş çıkardı!
Arzu Aygün cinayetinden son dakika haberi: Katilin flaş bellek oyunu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş’tan sürpriz stoper atağı! Tim Jedvaj için görüşmeler başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA