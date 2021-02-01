Son dakika: Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman Almanya'ya transfer oldu!

Son dakika transfer haberi... Ali Akman ile Frankfurt arasında bu sezon sonundan geçerli olmak üzere 4 senelik sözleşme imzalandı. Genç yıldız, sezon sonunda Almanya Bundesliga ekiplerinden Frankfurt forması giyecek. Eski Galatasaraylı Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'ın Avrupa'ya transfer olmak istediği biliniyordu. Genç yıldızın transferi resmi olarak da açıklandı.