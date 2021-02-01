Son dakika: Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman Almanya'ya transfer oldu!

Son dakika transfer haberi... Ali Akman ile Frankfurt arasında bu sezon sonundan geçerli olmak üzere 4 senelik sözleşme imzalandı. Genç yıldız, sezon sonunda Almanya Bundesliga ekiplerinden Frankfurt forması giyecek. Eski Galatasaraylı Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'ın Avrupa'ya transfer olmak istediği biliniyordu. Genç yıldızın transferi resmi olarak da açıklandı.
SON DAKİKA: BURSASPOR'UN GENÇ YILDIZI ALİ AKMAN'IN TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI!
Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listesinde olan Ali Akman'ı transfer ettiğini açıkladı. Ali Akman, sezon sonundan itibaren Bundesliga ekiplerinden Frankfurt forması giyecek.
Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bodic: "Artık Türk futbolunun en yetenekli oyuncularından birine sahibiz."