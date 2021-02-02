Boupendza'dan son dakika transfer ve Mesut Özil açıklaması





- Futbolculuk kariyerin nasıl başladı?

"Babam Urbain Boupendza ve amcalarım futbol oynamışlardı. Babamı örnek aldım. O da forvetti. Onun gerçekleştirmediği hayalleri gerçekleştirmek ve çok başarılı olmak istiyorum. 11 yaşında beni, futbol okuluna gönderdi. 2016'da Gabon Milli Takımı'nda oynamaya başladım ve sonrasında Fransa kariyerim başladı."

- Geç keşfedildiğini düşünüyor musun?

"Üst düzey bir ligde oynama şansımı, Hatay sayesinde yakaladım. Fransa dönemimde sürekli kiralık oynadığım için adaptasyon sorunu çektim. Bu da ilerlememi yavaşlattı. Hatay'a gelmemle birlikte burada çok iyi karşılanmam, hem başarılı olmamı hem de uyum sürecinin kısa sürmesini sağladı."

- Hatayspor'a transferin nasıl gerçekleşti?

"Galatasaray'dan arkadaşım Mario Lemina üzerinden iletişim kurdular. Lemina'dan dolayı Türk futbolunu ve çok önemli oyuncuların burada oynadıklarını biliyordum. Bu fırsatı değerlendirmek istedim. Fiziksel anlamda çok zor bir lig ve her sezon kaliteli yıldızlar geliyor."