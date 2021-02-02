Transfer dönemi sona erdi! Süper Lig'de transfer rekabeti yaşandı!

Süper Lig'de kış transfer dönemi sona erdi. Takımlar resmen transfer rekabetine girdi. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe İrfan Can transferi için çok çaba sarf etti ve kazanan Fenerbahçe oldu. SABAH Spor yazarları, ara dönemdeki çılgın transfer rekabetini değerlendirdi.
TRANSFER SAVAŞI DEĞİL İMAJ SAVAŞI!
SORU: Pandemi nedeniyle Avrupa ve dünyada transfer hız kesmişken, Türkiye'de büyükler çıldırdı... Yeri geldiği zaman ekonomik olarak zorda olduklarını ifade eden, pandemi nedeniyle gelirlerinin düştüğünden dert yanan büyüklerin bu davranışı yaman bir çelişkiye neden olmuyor mu? Yoksa bu transferler gerekli miydi?
AHMET ÇAKAR: Türkiye'de futbol; spor olmaktan, rasyonel düşünmekten çıktı. Mecazi anlamda birbirlerini öldürmeye gidiyorlar. Finansal Fair Play, ekonomik düzenlemeler ve bütçelerin hepsi hikâye oldu. İş sadece taraftara hoş görünmeye tabir-i caiz ise sidik yarışına döndü. Fenerbahçe Mesut'u aldı, Fatih Terim İrfan Can'ı istedi...
Fenerbahçe o kadar güçlü ki 'Onu da ben alacağım' dedi ve iş inanılmaz bir imaj savaşına döndü. 'Tatlı tatlı yemenin acı acı geğirmesi olur' derler. Bu paralar nasıl çıkacak? Kim ödeyecek? Yarın bir gün UEFA ya da TFF gerçekten bir araştırma yaparsa bu bütçe açıkları nasıl toparlanacak. G.Saray, İrfan Can'a talip olmamış olsaydı, Fenerbahçe onu asla almazdı. Galatasaray İrfan Can'ı alamadı, ortaya birden Fernandes çıktı. Zannediyorlar ki bu kadar transfer yapınca şampiyonluk gelecek.
TRABZONSPOR'UN İHTİYACI VARDI
GÜRCAN BİLGİÇ: Türkiye'de dengeler rakamlar üzerinden değil, duygularla oluşuyor. Bir noktadan sonra yönetimler borç filan dinlemiyor. F.Bahçe'nin 11 milyon Euro'luk bir transfer bütçesi vardı ve bunu 1 Haziran'da kaybedecekti. Yeniden satmak zorundaydı. Onun için değerlendirdiler. Ama bankaya borç da ödeyebilirlerdi. G.Saray'ın da Fatih hocanın açıklamalarından sonra başka şansı yoktu, alacaktı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın başarısı ve takımın verimliliği bütçeyi kurtardı. Tranfsere İhtiyacı olan tek kulüp Trabzon'du.
22 OYUNCU ALAN FENERBAHÇE LİMİTLERE NASIL UYDU?
LEVENT TÜZEMEN: TFF, kulüpleri harcama konusunda dikkatle takip ettiğini söylüyor ama inanmıyorum. TFF şeffaf davranıyorsa tüm kulüplerin harcamalarını açıklamalıdır. TFF içindeki bir yönetici eğer G.Saray Başkanı'na limitlerle ilgili, "Açıklayamayız, bunlar namahremdir" diyorsa TFF tarafsızlığını yitirmiştir.
Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş limitlere sadık kalarak bütçelerinin doğrultusunda transfer yapabiliyor. Ama 22 futbolcu alan Fenerbahçe'nin bu limitlere nasıl uyduğunu çok merak ediyorum. Çünkü Mesut Özil gibi kaliteli oyuncuların limitlere uyularak transfer edildiğini söylemek çok gerçekçi gelmiyor. Son dönemde 'Sponsor transferi' adı altında oyuncular alınmaya başlandı. Bu sponsorluk gelirlerinin ucu herhalde açık. TFF bunu açıklamadığı sürece, bir gün gelip UEFA el koyarsa dünyaya rezil oluruz.
DEVLER LİGİ İÇİN SON KOZLAR OYNANDI
ÖMER ÜRÜNDÜL: Olaya bakış açım şöyle; takımların hepsinde mali sıkıntılar var. Ama şampiyonluğa oynayan takımlar, maddi kaynak için mutlaka Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hedefliyorlar. Oradan büyük gelir sağlayacaklar. En az iki maç kazandıkları zaman bu gelir daha da artacak. Bir sonraki sene Devler Ligi'ne gitmek için eleme oynayacağımızdan herkes son kozlarını oynadı.
HEPSİ TOPLUMSAL BASKIDAN
ALİ GÜLTİKEN: Transfer olayı kulüplerimizin toplumu yönetmedeki en önemli konusu. Dünyanın en iyi takımı da olsanız, bir transfere ihtiyaç duyarsınız. Bizim ülkemizin şartları mali yapılar nedeniyle çok daha sıkıntılı. Bu kadar sıkıntı yaşanmasına rağmen kulüpler bu toplumsal baskı ve başarı beklentisi nedeniyle riskleri sonuna kadar almaktan çekinmiyorlar. Şu anda yine böyle bir dönem yaşadık. Gelen oyunculara baktığımızda Cenk de Mesut da Onyekuru da İrfan Can da çok iyi oyuncular. Kulüplerine ciddi katkı yapacaklar, bundan kuşku yok.