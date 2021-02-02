Transfer dönemi sona erdi! Süper Lig'de transfer rekabeti yaşandı!

Süper Lig'de kış transfer dönemi sona erdi. Takımlar resmen transfer rekabetine girdi. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe İrfan Can transferi için çok çaba sarf etti ve kazanan Fenerbahçe oldu. SABAH Spor yazarları, ara dönemdeki çılgın transfer rekabetini değerlendirdi.

TRANSFER SAVAŞI DEĞİL İMAJ SAVAŞI!

SORU: Pandemi nedeniyle Avrupa ve dünyada transfer hız kesmişken, Türkiye'de büyükler çıldırdı... Yeri geldiği zaman ekonomik olarak zorda olduklarını ifade eden, pandemi nedeniyle gelirlerinin düştüğünden dert yanan büyüklerin bu davranışı yaman bir çelişkiye neden olmuyor mu? Yoksa bu transferler gerekli miydi?