Galatasaray'dan Marcao kararı! Fatih Terim istedi...

KALEDE REKOR ÜSTÜNE REKOR



18 golle ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray 22 haftanın 10'unda rakiplerine geçit vermedi. Fatih Öztürk ve Okan Kocuk'un ardından Muslera da birden fazla maçı gol yemeden tamamladı. Ligde daha önce hiçbir takım üç ayrı kaleci ile bunu başarmamıştı.

MOHAMED, DIAGNE'NİN İZİNDE...



Diagne yerine transfer edilen Mostafa Mohamed, Senegalli golcü gibi Galatasaray'daki ilk maçında penaltıdan gol attı. Mohamed'in performansından memnun kalan Fatih Terim, Mısırlı forveti derbide ilk 11'de oynatıp oynamayacağına taktik çalışmalarda karar verecek.