Galatasaray'dan Marcao kararı! Fatih Terim istedi...

Ara transferde 5 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray geleceğe yönelik önemli yatırımlarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpte sıra iç transfere gelirken, listenin ilk sırasına herkesten önce Marcao yazıldı. Bir buçuk yıl sonra sözleşmesi sona erecek Marcao'yu en değerli oyuncusu olarak gören yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Brezilyalı stoperle görüşme kararı aldı.
MAAŞINA ZAM YAPILACAK...
850 bin euro garanti ücreti ile A Takım'ın en az kazanan isimlerinden olan Marcao'ya zam yapılacak. Ücretinin 1.5 milyon euro seviyesine çekilmesi planlanan Marcao'nun sözleşmesi uzatılacak ve 20 milyon euro'ya yakın serbest kalma maddesi eklenecek.
24 yaşındaki Sambacı'ya sezon başında Roma'dan 13 milyon euro'luk teklif gelmişti. Marcao'dan daha fazla bonservis beklentisinde olan yönetim, İtalyan kulüplerinin yakından takip ettiği oyuncusunun sözleşmesini uzatarak transfer pazarlıklarında elini güçlendirecek.
KADIKÖY'E 4x4'LÜK ASLAN...
Başakşehir'i 3-0 yenen Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde moraller tavan yaptı.
İşte teknik heyeti sevindiren dört gelişme:
1-Denizli, Yeni Malatya ve Gaziantep'ten sonra Başakşehir'i yenen Galatasaray ligde ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve zirvedeki iddiasını sağlamlaştırdı.
2-Muslera'nın dönüşüne Onyekuru eklendi. Savunmada Donk, sol bekte Saracchi forma girdi. Sarı-kırmızılı takım her hafta daha iyi bir futbol ortaya koyuyor.
3-Fatih Terim derbiyi düşünerek kart sınırındaki Belhanda'yı yedek bıraktı, Arda'yı ekonomik kullandı. Başakşehir maçında sakat vermeyen Galatasaray'da Oğulcan'ın dönmesi bekleniyor.
4-Yeni transferler Kadıköy'de kadroda olacak. Sağ bek Yedlin'in ilk 11'de başlaması, Mostafa Mohamed ve Gedson Fernandes'in ikinci yarıda süre alması planlanıyor.
KALEDE REKOR ÜSTÜNE REKOR
18 golle ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray 22 haftanın 10'unda rakiplerine geçit vermedi. Fatih Öztürk ve Okan Kocuk'un ardından Muslera da birden fazla maçı gol yemeden tamamladı. Ligde daha önce hiçbir takım üç ayrı kaleci ile bunu başarmamıştı.
MOHAMED, DIAGNE'NİN İZİNDE...
Diagne yerine transfer edilen Mostafa Mohamed, Senegalli golcü gibi Galatasaray'daki ilk maçında penaltıdan gol attı. Mohamed'in performansından memnun kalan Fatih Terim, Mısırlı forveti derbide ilk 11'de oynatıp oynamayacağına taktik çalışmalarda karar verecek.