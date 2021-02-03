Ozan Kabak: Liverpool benim için bir hayaldi ve hayalim gerçeğe dönüştü

Takımın oyun tarzına da değinen genç futbolcu, "Liverpool yüksek seviyede pres yaparak hücum futbolu oynuyor. Böyle olunca bazen geride boşluk kalabiliyor. Bu yüzden Liverpool stoperlerinin hızlı olması gerekiyor. Ayrıca geriden oyun kuran bir takım ve bunun için tekniğiniz iyi olmalı. Bu açılardan baktığımda Liverpool'un oyun tarzına uyduğumu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp'un en iyi teknik direktörlerden biri olduğunu ifade eden Ozan Kabak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sona erdiğinde taraftarın önünde sahaya çıkıp "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" şarkısını duymak için sabırsızlandığını dile getirdi.