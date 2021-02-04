Süper Lig’de 23. hafta: Trabzonspor – Denizlispor! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'de 23. Haftanın son maçı Trabzonspor – Denizlispor arasında oynanıyor. Trabzonspor, son haftalardaki performansını devam ettirerek çıkışını sürdürmek isterken, Denizlispor da son sıra kurtulmak istiyor.

TRABZON'UN 11'İ BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

Denizlispor'u Süper Lig'de üç maçtır yenemeyen Trabzonspor (1B 2M), lig tarihinde rakibine karşı en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.

Trabzonspor'a konuk olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Denizlispor (1M), daha önceki altı karşılaşmayı gol atamadan kaybetmişti.

Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, daha uzun bir seriyi en son Şubat 2020'de yakalamıştı (beş maç).