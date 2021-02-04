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’de 23. hafta: ! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

’de 23. Haftanın son maçında evinde ’u ağırlayacak. Saat 19:00’da başlayacak olan maçta Trabzonspor yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Maç öncesi Trabzonspor’un 36 puanı bulunurken, Denizlispor 17 puanla sonuncu sırada yer alıyor. Trabzonspor'un 11'i belli oldu.

Giriş Tarihi: 4.2.2021 17:46 Son Güncelleme: 4.2.2021 18:02 ABONE OL
Süper Lig’de 23. hafta: Trabzonspor – Denizlispor! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'de 23. Haftanın son maçı Trabzonspor – Denizlispor arasında oynanıyor. Trabzonspor, son haftalardaki performansını devam ettirerek çıkışını sürdürmek isterken, Denizlispor da son sıra kurtulmak istiyor.

TRABZON'UN 11'İ BELLİ OLDU

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Denizlispor'u Süper Lig'de üç maçtır yenemeyen Trabzonspor (1B 2M), lig tarihinde rakibine karşı en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.

Trabzonspor'a konuk olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Denizlispor (1M), daha önceki altı karşılaşmayı gol atamadan kaybetmişti.

Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, daha uzun bir seriyi en son Şubat 2020'de yakalamıştı (beş maç).

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Süper Lig’de 23. hafta: Trabzonspor – Denizlispor! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu
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