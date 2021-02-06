Fenerbahçe'de Mame Thiam 9 maç sonra kulübede!

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı konuk etti. Erol Bulut'un ilk 11 tercihi dikkkat çekerken Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepki çekti.
Sarı-lacivertlilerin ilk 11'inde santrforda son haftaların formda golcüsü Mame Thiam'ın yerine Mbwana Samatta'nın yer alması taraftarlar tarafından tepki çekti.
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Mame Thiam, ligde 9 maç sonra yedek kaldı. Son haftalarda gösterdiği performans ve attığı gollerle dikkati çeken Thiam, sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı son 9 mücadeleye ilk 11'de başlamıştı.
Fenerbahçe formasıyla son 9 maçta 5 gol ve 3 asist katkısı yapan Thiam, toplamda ise 21 maçta 7 gol ve 4 asist yaptı.