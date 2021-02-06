Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Mame Thiam 9 maç sonra kulübede!

'de 9 maç sonra kulübede!

'in 24. haftasında , derbide 'ı konuk etti. Sarı-lacivertlilerin ilk 11'inde santrforda son haftaların formda golcüsü 'ın yerine Mbwana Samatta'nın yer alması taraftarlar tarafından tepki çekti. Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Mame Thiam, ligde 9 maç sonra yedek kaldı. Son haftalarda gösterdiği performans ve attığı gollerle dikkati çeken Thiam, sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı son 9 mücadeleye ilk 11'de başlamıştı.

Giriş Tarihi: 6.2.2021 20:20 Son Güncelleme: 6.2.2021 20:27 ABONE OL
Fenerbahçe'de Mame Thiam 9 maç sonra kulübede!

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı konuk etti. Erol Bulut'un ilk 11 tercihi dikkkat çekerken Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepki çekti.

Sarı-lacivertlilerin ilk 11'inde santrforda son haftaların formda golcüsü Mame Thiam'ın yerine Mbwana Samatta'nın yer alması taraftarlar tarafından tepki çekti.

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Mame Thiam, ligde 9 maç sonra yedek kaldı. Son haftalarda gösterdiği performans ve attığı gollerle dikkati çeken Thiam, sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı son 9 mücadeleye ilk 11'de başlamıştı.

Fenerbahçe formasıyla son 9 maçta 5 gol ve 3 asist katkısı yapan Thiam, toplamda ise 21 maçta 7 gol ve 4 asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Kansere yenik düşen ünlü sanatçı sevenlerini yasa boğmuştu! Hüner Coşkuner bakın ölmeden önce ablasından ne istemiş...
SON DAKİKA: Fenerbahçe Galatasaray derbisinde kaçan pozisyonlar var! İlk yarı sona erdi
Son Dakika Haberi: Nurcan Serçe hakkında Kocaeli Valiliği'nden flaş açıklama! Nurcan Serçe'nin çocukları devlet koruması altına alındı!
Son dakika: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal merak edilenleri tek tek açıkladı! Mega mutasyon Türkiye’de görüldü mü?
Bakanlık son dakika açıkladı! Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
Luiz Gustavo'da son dakika! Fenerbahçe doktorları kararını verdi
Son dakika haberi: Esnafa 40 bin TL ciro desteği müjdesi! Tüm detaylar belli oldu
Başkan Erdoğan: Yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da açık
Son dakika haberi: 3 bin lira borç aldı başına gelmeyen kalmadı! "Yıllardır bu kabusu yaşıyorum"
Son dakika: İşte Boğaziçi provokasyonundaki yakalanan teröristin sicili! 'Kırmızı Fularlı Kız' detayı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Mame Thiam 9 maç sonra kulübede!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA