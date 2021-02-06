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'da son dakika! doktorları kararını verdi

'de 'nun derbisinde oynayıp oynamayacağı bilmeceye döndü. Sambacının sakatlığının uzamasından korkan Fenerbahçe kulüp doktorları, oyuncuyu riske atmak istemiyor. da Gustavo'nun durumunu yakından takip ediyor.

Giriş Tarihi: 6.2.2021 10:54 Son Güncelleme: 6.2.2021 11:03 ABONE OL
Luiz Gustavo'da son dakika! Fenerbahçe doktorları kararını verdi

Hatayspor maçının ilk yarısında sakatlanan ve adalesindeki ödem nedeniyle durumuyla ilgili tam teşhis konulamayan 'nun derbide oynayıp oynamayacağı bilmeceye döndü.

Luiz Gustavo'da son dakika! Fenerbahçe doktorları kararını verdi

Oyuncuyla ilgili hiçbir açıklama yapmayan , soruları da yanıtsız bıraktı. Sağlık heyetinin yetişmesi için adeta seferberlik ilan ettiği Brezilyalı orta sahaya yoğun bir tedavi programı uygulanıyor.

Luiz Gustavo'da son dakika! Fenerbahçe doktorları kararını verdi

EROL BULUT'UN GÖZÜ GUSTAVO'DA

Alternatif planını Sosa olarak belirleyen teknik direktör da Gustavo'nun durumunu yakından takip ediyor. Brezilyalı oyuncunun yokluğunda Erol Bulut'un orta sahada Ozan-Sosa-Mert Hakan üçlüsüne şans vermesi bekleniyor.

Luiz Gustavo'da son dakika! Fenerbahçe doktorları kararını verdi

Sambacının sakatlığının uzamasından korkan sarı-lacivertli kulüp doktorları, oyuncuyu riske atmak istemiyor. Gustavo geçen sezon cezası nedeniyle G.Saray'a karşı forma giymemiş, sarı-kırmızılı ekip 3-1 kazanmıştı.

Luiz Gustavo'da son dakika! Fenerbahçe doktorları kararını verdi

Sabah Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, Luiz Gustavo'nun sakatlığını değerlendirdi. Levent Tüzemen şöyle konuştu...

"'de olmazsa olmaz iki oyuncu var. Bunlardan biri kaleci Altay Bayındır diğeri de . Luiz Gustavo, derbisinde forma giyemezse için büyük talihsizlik olur."

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Luiz Gustavo'da son dakika! Fenerbahçe doktorları kararını verdi
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