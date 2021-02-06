Hatayspor maçının ilk yarısında sakatlanan ve adalesindeki ödem nedeniyle durumuyla ilgili tam teşhis konulamayan Luiz Gustavo'nun derbide oynayıp oynamayacağı bilmeceye döndü.
Oyuncuyla ilgili hiçbir açıklama yapmayan Fenerbahçe, soruları da yanıtsız bıraktı. Sağlık heyetinin yetişmesi için adeta seferberlik ilan ettiği Brezilyalı orta sahaya yoğun bir tedavi programı uygulanıyor.
EROL BULUT'UN GÖZÜ GUSTAVO'DA
Alternatif planını Sosa olarak belirleyen teknik direktör Erol Bulut da Gustavo'nun durumunu yakından takip ediyor. Brezilyalı oyuncunun yokluğunda Erol Bulut'un orta sahada Ozan-Sosa-Mert Hakan üçlüsüne şans vermesi bekleniyor.
Sambacının sakatlığının uzamasından korkan sarı-lacivertli kulüp doktorları, oyuncuyu riske atmak istemiyor. Gustavo geçen sezon cezası nedeniyle G.Saray'a karşı forma giymemiş, sarı-kırmızılı ekip 3-1 kazanmıştı.
Sabah Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, Luiz Gustavo'nun sakatlığını değerlendirdi. Levent Tüzemen şöyle konuştu...
"Fenerbahçe'de olmazsa olmaz iki oyuncu var. Bunlardan biri kaleci Altay Bayındır diğeri de Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde forma giyemezse Erol Bulut için büyük talihsizlik olur."