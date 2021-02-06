Sabah Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, Luiz Gustavo'nun sakatlığını değerlendirdi. Levent Tüzemen şöyle konuştu...

"Fenerbahçe'de olmazsa olmaz iki oyuncu var. Bunlardan biri kaleci Altay Bayındır diğeri de Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde forma giyemezse Erol Bulut için büyük talihsizlik olur."