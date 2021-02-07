Diagne'nin 2 golü sayılmadı! Okay siftah yaptı...

İspanya ekibi Celta Vigo'dan West Bromwich Albion'a kiralanan Okay Yokuşlu, 78. dakikada Romaine Sawyers'ın yerine oyuna dahil olarak ilk kez takımının formasını giydi. Ayrıca West Bromwich Albion'ın Galatasaray'dan kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne ise karşılaşmada 90 dakika görev yaptı. Diagne'nin attığı iki gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Üç hafta sonra kazanan Tottenham, 36 puana ulaşırken galibiyet hasreti 5 maça çıkan düşme hattındaki West Bromwich Albion, 12 puanda kaldı.