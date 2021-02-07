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- maçına damga vuran kararlar! Dakika dakika derbi...

Süper Lig'in 24. haftasında ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren zorlu derbiyi 'in golüyle 1-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, 48 puana ulaştı ve lider oldu. Averajla sarı-lacivertli takımı geride bırakan Aslan, üst üste ikinci kez Kadıköy'de kazanmayı bildi. Müsabakanın en çok tartışılan ismi ise FIFA kokartlı hakem oldu. Çakır'ın kararları özellikle Fenerbahçe cephesinde büyük tepkilere neden oldu. İşte dakika dakika derbinin tartışma yaratan kararları...

Giriş Tarihi: 7.2.2021 07:45 Son Güncelleme: 7.2.2021 07:48 ABONE OL
Fenerbahçe-Galatasaray maçına damga vuran kararlar! Dakika dakika derbi...

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray, Kadıköy'de geçen sezonun ardından bu yıl da 3 puana ulaştı. Bu galibiyetle ligde liderliği de rakibinden alan Fatih Terim'in öğrencileri 48 puana yükseldi. Gol açısından kısır geçen mücadelede birbirinden tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

Özellikle Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ile attığı golün VAR kararıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi hem maç esnasında hem de maçın ardından büyük tepkilere neden oldu. İşte derbiye damga vuran anlar...

DAKİKA 21: Ceza alanı içinde kafa topuna yükselen Serdar Aziz'in Donk'a yaptığı müdahale penaltı tartışmalarına neden oldu. Cüneyt Çakır ise 'devam' kararı verdi.

DAKİKA 24: Fenerbahçeli Serdar Aziz, köşe çizgisinin hemen önünde Emre Kılınç'ın ayağına bastı. Galatasaray cephesi kart isterken hakem Cüneyt Çakır faul bile çalmadı.

DAKİKA 45: Arda'nın pasında Linnes ceza sahası içinde topu sürerken arkadan Valencia'nın müdahalesi geldi. Sarı-kırmızılılar bu pozisyon için de penaltı bekledi.

DAKİKA 50: Arda Turan'ın Valencia'ya yaptığı sert harekette Fenerbahçeli oyuncular kart çıkmasını bekledi. Ancak hakem faulle geçiştirdi.

DAKİKA 75: Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

DAKİKA 90+5: Ceza alanı içinde Donk'un dokunuşuyla Cisse yerde kaldı. Sarı-lacivertliler penaltı istedi. Çakır 'devam' derken VAR'dan da uyarı gelmedi.

CANER'DEN ÇAKIR'A TEPKİ! "TÜRKİYE'DE YAPIYORSUN"
Türkıye'nin kilitlendiği ezeli rekabete, karşılıklı yapılan fauller damga vururken, hakem Cüneyt Çakır'ın kararları iki tarafı da memnun etmedi. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray cephesi Çakır'ın yönetimine tepki gösterirken, Caner Erkin'in söyledikleri gündem yarattı. F.Bahçeli sol bek, bir pozisyon sonrası Avrupa'da da çok sayıda önemli maç yöneten Çakır'a, "Vallahi billahi bunları bir tek Türkiye'de yapıyorsun" dedi. Bu arada derbinin ilk yarısında F.Bahçe 11, G.Saray 14 faul yaptı ve bu bölümde oyun 25 kez durdu. Bu sayı aynı zamanda sezonun da ilk yarılar rekoru olarak kayıtlara geçti.

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Fenerbahçe-Galatasaray maçına damga vuran kararlar! Dakika dakika derbi...
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