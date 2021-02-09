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'dan canlı yayınında flaş açıklamalar: Fenerbahçe'nin hocası değil

Geçtiğimiz Cumartesi günü Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kazanan taraf Galatasaray olmuştu. Galatasaray'ın galibiyeti sonrası 'te canlı yayın açan eski Fenerbahçeli , hakkında çok sert yorumlarda bulundu.

Giriş Tarihi: 9.2.2021 09:30 ABONE OL
Serhat Akın'dan Twitch canlı yayınında flaş açıklamalar: Fenerbahçe'nin hocası değil

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de üst üste yenerek averajla liderliği ele almıştı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki bu mağlubiyeti sonrası eski futbolcu Serhat Akın, Twitch'te sert açıklamalar yaptı.

"EROL BULUT FENERBAHÇE HOCASI DEĞİL"

Erol Bulut'u çok sert bir şekilde eleştiren Serhat Akın şu ifadeleri kullandı: "Bir teknik direktör 23. hafta boyunca nasıl bir sistem oturturamaz. Takıma Mesut Özil gelmiş, kenarda Erol hocayı görünce beni heyecanlandıramıyor. Galatasaraylılar kenarda Fatih Terim'i görünce bir heyecanlanıyordur bence. Bugüne kadar hiç yorum yapmadım ama Fenerbahçe hocası değil. Fenerbahçe'nin hiçbir oyun planı yok."

"SERDAR AZİZ MAÇI KATLETTİ"

Serdar Aziz'i de eleştiren Serhat Akın, "Fenerbahçe'nin yeni transfer Szalai çok iyi bir adam ama Serdar Aziz maçı katleden adam. Hayatımda bu kadar tek hamle yapan oyuncu görmedim. Bence Fenerbahçe topçusu değil, gider Kayseri'de Antalyaspor'da oynar." açıklamasını yaptı.

ALİ KOÇ VE EMRE BELÖZOĞLU'NA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

"Bu yıl Fenerbahçe şampiyon olur. Çünkü takımda çok iyi oyuncular var fakat bu şampiyonluk hocaya yazmaz oyunculara yazar. Bu şampiyonluk Emre Belözoğlu'na yazılır kesinlikle Ali Koç başkana yazılır."

'FENERBAHÇE'NİN GALATASARAY'A TOP VERMEMESİ LAZIM'

"Şu an kadro anlamında Fenerbahçe'nin kadrosu birinci sırada gelir. İkinci sırada Galatasaray ve üçüncü sırada ise Beşiktaş gelir ancak Sergen Yalçın hoca müthiş işler başarıyor. Galatasaray'ı asla küçümsemiyorum fakat Fenerbahçe'nin bu kadrosu Galatasaray'a topu vermemeleri gerekiyordu."

'MERT HAKAN FENERBAHÇE'NİN OYUNCUSU DEĞİL'

Serhat Akın, Fenerbahçe'nin sezon başında Sivasspor'dan transfer ettiği Mert Hakan Yandaş'ı da sert bir şekilde eleştirdi. Akın, "Herkes bana Mert Hakan Yandaş'ı soruyor. Bana göre, Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. Bu konuda kimse kusura bakmasın. Hiçbir şekilde katkısını göremiyor Fenerbahçe. Galatasaray'da Taylan Antalyalı gencecik topçu fakat sahanın her yerinde görebiliyorsunuz onu. Örneğin Emre Kılınç da Sivasspor'dan geldi fakat bence 10 gömlek daha üstün Mert Hakan'dan." dedi.

MESUT ÖZİL'İN İLK DERBİSİ

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in de ilk derbi maçı olarak tarihe geçen karşılaşmada Sarı Lacivertlilerde hücum bölgesindeki oyuncuların performansı maça adeta damgasını vurdu. Mesut Özil oynadığı sürede topla buluştuğu anlarda pas trafiğinin de attığı görüldü.

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Serhat Akın'dan Twitch canlı yayınında flaş açıklamalar: Fenerbahçe'nin hocası değil
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