Serhat Akın'dan Twitch canlı yayınında flaş açıklamalar: Fenerbahçe'nin hocası değil

'MERT HAKAN FENERBAHÇE'NİN OYUNCUSU DEĞİL'

Serhat Akın, Fenerbahçe'nin sezon başında Sivasspor'dan transfer ettiği Mert Hakan Yandaş'ı da sert bir şekilde eleştirdi. Akın, "Herkes bana Mert Hakan Yandaş'ı soruyor. Bana göre, Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. Bu konuda kimse kusura bakmasın. Hiçbir şekilde katkısını göremiyor Fenerbahçe. Galatasaray'da Taylan Antalyalı gencecik topçu fakat sahanın her yerinde görebiliyorsunuz onu. Örneğin Emre Kılınç da Sivasspor'dan geldi fakat bence 10 gömlek daha üstün Mert Hakan'dan." dedi.