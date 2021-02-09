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Son dakika: finalinde sahaya atlayan 'ın cezası belli oldu

'ta, 14 Ağustos 2019'da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA final maçının 14. dakikasında sahaya atlayarak koşmaya başlayan YouTuber , güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak saha dışına çıkarılmıştı. Mahkeme sahaya atlayan Yılmaz'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ayrıca, 1 yıl süreyle spor müsabakalarına girmesinin yasaklanması da karara bağlandı.

Giriş Tarihi: 9.2.2021 13:56 Son Güncelleme: 9.2.2021 14:13 ABONE OL
Son dakika: Süper Kupa finalinde sahaya atlayan Ali Abdülselam Yılmaz'ın cezası belli oldu

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklardan Cantuğ Özsoy katıldı, diğer sanıklar Ali Abdülselam Yılmaz, Emre Durmuş, Furkan Yaman'ı ise avukatları temsil etti.

1 YIL 8 AY CEZA...

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Yılmaz'ın üzerine atılı suçu işlediğine sair somut deliller bulunduğunu belirterek, sanığa 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Savcı, diğer 3 sanığın delil yetersizliğinden beraatini talep etti, Yılmaz'ın avukatı ise, bir anlık heyecanla sahaya atlayan müvekkilinin beraatini istedi.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Yılmaz'a "yasak alanlara girme" suçundan önce 2 yıl hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 1 yıl 8 aya indiren mahkeme, verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca sanık Ali Abdülselam Yılmaz'ın ayrıca 1 yıl süreyle spor müsabakalarına girmesinin yasaklanmasına hükmetti. Mahkeme, diğer sanıklar Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy ve Furkan Yaman'ın beraatine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ...

Vodafone Park'ta, 14 Ağustos 2019'da oynanan UEFA Süper Kupa final maçının 14. dakikasında sahaya atlayarak koşmaya başlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak saha dışına çıkarılmıştı.

Stadyumda Yılmaz'ın videosunu çektikleri belirlenen 4 arkadaşı da polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Yılmaz, emniyetteki ilk sorgusunda Süper Kupa Finali'ni izlemek için stadyuma gittiğini, maçın heyecanıyla kendini sahaya atarak kaleye doğru koşmaya başladığını, gerçekleştirdiği hareketin önceden planlanmadığını ve beraberindeki arkadaşlarının video ve fotoğraf çektiğinden habersiz olduğunu söylemişti.

Şüpheliler hakkında emniyette "futbol müsabakalarında seyirden men cezası" verilmişti.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Yılmaz, "yasak alanlara girmek", diğer 4 şüpheli ise aynı suça iştirak etmekten adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"un "yasak alanlara girme" maddesi gereği 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, Yılmaz'ın saha içindeki görüntülerini kayıt altına alan 3 arkadaşının da "yasak alanlara girme" suçuna iştirakten 1 yıldan üçer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilirken, bir şüpheli hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

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Son dakika: Süper Kupa finalinde sahaya atlayan Ali Abdülselam Yılmaz'ın cezası belli oldu
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