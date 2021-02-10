İtalya bu olayı konuşuyor! Angelli 'pislik' dedi Conte el hareketi çekti

İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşandı. İki dev ekip İnter ile Juventus karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1'lik skorla kazanan taraf siyah-beyazlılardı. Bu avantajla sahaya çıkan Juve, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın ilk 11'de başladığı müsabakadan istediğini aldı.
Zorlu rövanş karşılaşması 0-0 sonuçlandı ve Juventus ilk maçın avantajıyla finalist oldu. 13 kez ile bu kupayı en çok kazanan takım olan Juventus, tarihinde 20'inci kez İtalya Kupası finali oynayacak.
Maça damga vuran olay ise İnter'in tecrübeli teknik adamı Conte ile Juventus Başkanı Angelli arasında yaşandı.
Angelli'nin maçın ardından Conte'ye, "Pislik, kes sesini" dediği ifade edildi. Conte'nin de Agnelli'ye el hareketi yaptığı ekranlara yansıdı.
(Conte'nin el hareketi çektiği an kameralara yansıdı)
Karşılaşma sonrasında konuşan Conte ise, "Dördüncü hakem yaşananları görmüş ve duymuş olmalı. Bence işini yapan insanlara daha saygılı olmayı öğrenmeliler" dedi.
Conte'nin Juventus'u çalıştırdığı dönemden bir kare. Angelli ve Conte yan yana...