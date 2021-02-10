Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İtalya bu olayı konuşuyor! Angelli 'pislik' dedi Conte el hareketi çekti

bu olayı konuşuyor! Angelli 'pislik' dedi el hareketi çekti

yarı final rövanş maçında ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kazanan Juventus, rövanş maçındaki 0-0'lık beraberlikle adını finale yazdıran taraf oldu. Inter'in deneyimli teknik direktörü ile Juventus Başkanı Angelli arasında yaşananlar ise maçın önüne geçti. Angelli'nin Conte'ye 'pislik' dediği, Conte'nin ise el hareketi yaptığı ekranlara yansıdı.

Giriş Tarihi: 10.2.2021 10:02 Son Güncelleme: 10.2.2021 10:03 ABONE OL
İtalya bu olayı konuşuyor! Angelli 'pislik' dedi Conte el hareketi çekti

İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşandı. İki dev ekip İnter ile Juventus karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1'lik skorla kazanan taraf siyah-beyazlılardı. Bu avantajla sahaya çıkan Juve, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın ilk 11'de başladığı müsabakadan istediğini aldı.

Zorlu rövanş karşılaşması 0-0 sonuçlandı ve Juventus ilk maçın avantajıyla finalist oldu. 13 kez ile bu kupayı en çok kazanan takım olan Juventus, tarihinde 20'inci kez İtalya Kupası finali oynayacak.

Maça damga vuran olay ise İnter'in tecrübeli teknik adamı Conte ile Juventus Başkanı Angelli arasında yaşandı.

Angelli'nin maçın ardından Conte'ye, "Pislik, kes sesini" dediği ifade edildi. Conte'nin de Agnelli'ye el hareketi yaptığı ekranlara yansıdı.

(Conte'nin el hareketi çektiği an kameralara yansıdı)

Karşılaşma sonrasında konuşan Conte ise, "Dördüncü hakem yaşananları görmüş ve duymuş olmalı. Bence işini yapan insanlara daha saygılı olmayı öğrenmeliler" dedi.

Conte'nin Juventus'u çalıştırdığı dönemden bir kare. Angelli ve Conte yan yana...

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! "Milli Uzay Programı" dış basının gündeminde
Son dakika haberler: Başkan Erdoğan ilan etmişti: Türkiye'ye müjde günü geldi!
SON DAKİKA | Ünlü isim tedavisi olmayan hastalığa yakalandı! Ömür Gedik yaşadıklarını tek tek anlattı!
Survivor’da kim elendi, adaya kim veda etti? 9 Şubat Survivor SMS sıralaması listesine göre elenen yarışmacı belli oldu
Son dakika haberi: Koronavirüste bölgesel önlem gündemde: Vakaların kaynağına bakılacak
Survivor'da kim elendi, kim gitti? 9 Şubat 2021 Dün akşam SMS sıralaması ile Survivor elemesinde adaya veda eden isim...
Son dakika: Hıncal Uluç'tan dikkat çeken sözler! "Derbi sonrası telefonum çaldı Fatih Terim beni aradı..."
Söylemezsem OImaz'ın sunucusu Bircan Bali ve eşi Ömer Gezen'den art arda kafa karıştıran hamleler! Gündeme bomba gibi düştü
Son dakika: Türkiye'nin uzay çağı başladı! Başkan Erdoğan, 10 yıllık hedefleri açıkladı
Son dakika: Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası yerden yere vurdu! "En zayıf halka, piyon"
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya bu olayı konuşuyor! Angelli 'pislik' dedi Conte el hareketi çekti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA