Son dakika: Arda Turan ne kadar ceza alacak? Volkan Demirel örneği… (Sabah.com.tr Özel)

Daha önce Tahkim Kurulu'nda görev almış bir avukatın bu konudaki açıklamaları ise şu şekilde; "Daha önce Volkan Demirel'in de küfür ettiği görüntüler söz konusuydu fakat ceza verilmedi. Bunun nedeni de şu, o görüntüler basketbol salonunda yaşanmıştı. Basketbol salonunda yaşanan bir olaya futbol sahasında ceza kesilemez. Bu nedenle Arda Turan'ın olayıyla Volkan Demirel'in olayını karşılaştırmak doğru değil.