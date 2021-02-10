Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Arda Turan ne kadar ceza alacak? Volkan Demirel örneği… (Sabah.com.tr Özel)

: ne kadar ceza alacak? örneği… (Sabah.com.tr Özel)

- Galatasaray derbisinin ardından soyunma odasında söylediği sözler sonrası 'ya sevk edilen ne kadar ceza alacak? Sabah.com.tr, Arda Turan'ın PFDK'ya sevk edilmesi hakkında spor hukuku uzmanı avukatlardan görüş aldı. Avukat Erkan Kılıç, Arda Turan'ın 2 ve 5 maç arası bir ceza alabileceğini ifade ederken daha önce Tahkim Kurulu'nda görev alan bir avukat da soyunma odasında yaşanan olayın hakem raporunda yer almadığını vurguladı.

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Giriş Tarihi: 10.2.2021 16:03 Son Güncelleme: 10.2.2021 16:09 ABONE OL
Son dakika: Arda Turan ne kadar ceza alacak? Volkan Demirel örneği… Sabah.com.tr Özel

'ın 'ya sevk edilmesi sonrası haberleri üst üste geliyor. - Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli yöneticiler, Arda Turan'ın ceza alması gerektiğini ifade etmişlerdi. Galatasaray kaptanı Arda Turan, maç sonunda hakaret içeren sözler söylemişti. Etebo'nun Instagram paylaşımında ortaya çıkan görüntüler sonrası Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi. Sabah.com.tr'nin Arda Turan'ın kaç maç ceza alacağını uzmanlara sordu.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrasında Etebo'nun soyunma odasında yaptığı canlı yayın sırasında Arda Turan'ın bazı sözler söylediği kamuoyuna yansıdı. Bu durum sonucunda Fenerbahçe camiası, Arda Turan'a tepki gösterdi. TFF'nin açıkladığı disiplin sevklerinde Arda Turan'ın da PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. TFF, kararı açıklarken Süper Lig müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle ibaresini kullandı. Bu sevki nasıl değerlendirmek gerekir?

Son dakika: Arda Turan ne kadar ceza alacak? Volkan Demirel örneği… Sabah.com.tr Özel

AVUKAT ERKAN KILIÇ: Disiplin talimatının 41. Maddesine göre sevk yapıldı. Bu maddeye göre 'ın alacağı cezanın 2-5 maç arası olacağını söyleyebilirim.

Daha önce Tahkim Kurulu'nda görev almış bir avukat ise şu ifadeleri kullandı: "Ben burada Arda Turan'ın 'ya sevk edilmesini yanlış buluyorum. Disiplin maddelerinde maç önü ve maç sonu vardır. Maç sonunda soyunma odasında gerçekleşen olay hakem raporunda yer almadığı için ceza tayinine de yer olmadığını düşünüyorum.

Son dakika: Arda Turan ne kadar ceza alacak? Volkan Demirel örneği… Sabah.com.tr Özel

ARDA TURAN TEDBİRLİ OLARAK PFDK'YA SEVK EDİLDİ. BU DEMEK OLUYOR Kİ KARAR AÇIKLANANA KADAR RESMİ BİR MAÇTA FORMA GİYEMECEK. SEVK MADDESİNE GÖRE ARDA TURAN'IN KAÇ MAÇ CEZA ALMASI BEKLENİYOR?

AVUKAT ERKAN KILIÇ: Sosyal medya görüntüleri üzerinden ceza alması konusu biraz tartışmalı. Bu cezayı görüntüleri atan Etebo mu almalı yoksa hakareti yapan Arda mı almalı hususu ihtilaflı. TFF disiplin müfettişleri sevki Arda İçin yapmış. Bu konu disiplin kurulunda tartışılacaktır. Şahsi görüşüm hakaret içeren tweeti paylaşan kişinin ceza alması yönündedir fakat bu olayda tweet eden futbolcu İçin sevk yapılmamış.

Son dakika: Arda Turan ne kadar ceza alacak? Volkan Demirel örneği… Sabah.com.tr Özel

TFF Disiplin Kurulu genel olarak yayıncı kuruluş görüntüleri üzerinden değerlendirme yaparak ceza verilip verilmeyeceğini kararlaştırıyor. 3. kişiler tarafından çekilen görüntüleri değerlendirmeye almıyor.

Son dakika: Arda Turan ne kadar ceza alacak? Volkan Demirel örneği… Sabah.com.tr Özel

Daha önce Tahkim Kurulu'nda görev almış bir avukatın bu konudaki açıklamaları ise şu şekilde; "Daha önce 'in de küfür ettiği görüntüler söz konusuydu fakat ceza verilmedi. Bunun nedeni de şu, o görüntüler basketbol salonunda yaşanmıştı. Basketbol salonunda yaşanan bir olaya futbol sahasında ceza kesilemez. Bu nedenle 'ın olayıyla Volkan Demirel'in olayını karşılaştırmak doğru değil.

Son dakika: Arda Turan ne kadar ceza alacak? Volkan Demirel örneği… Sabah.com.tr Özel

ARDA TURAN'IN PFDK'YA SEVK AÇIKLAMASI!

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu 'ın 06.02.2021 tarihinde oynanan A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak 'ya sevkine karar verilmiştir.

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Son dakika: Arda Turan ne kadar ceza alacak? Volkan Demirel örneği… (Sabah.com.tr Özel)
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