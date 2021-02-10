Son dakika: Arda Turan ne kadar ceza alacak? Volkan Demirel örneği… (Sabah.com.tr Özel)

Arda Turan'ın PFDK'ya sevk edilmesi sonrası son dakika haberleri üst üste geliyor. Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli yöneticiler, Arda Turan'ın ceza alması gerektiğini ifade etmişlerdi. Galatasaray kaptanı Arda Turan, maç sonunda hakaret içeren sözler söylemişti. Etebo'nun Instagram paylaşımında ortaya çıkan görüntüler sonrası Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi. Sabah.com.tr'nin Arda Turan'ın kaç maç ceza alacağını uzmanlara sordu.
Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrasında Etebo'nun soyunma odasında yaptığı canlı yayın sırasında Arda Turan'ın bazı sözler söylediği kamuoyuna yansıdı. Bu durum sonucunda Fenerbahçe camiası, Arda Turan'a tepki gösterdi. TFF'nin açıkladığı disiplin sevklerinde Arda Turan'ın da PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. TFF, kararı açıklarken Süper Lig müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle ibaresini kullandı. Bu sevki nasıl değerlendirmek gerekir?
AVUKAT ERKAN KILIÇ: Disiplin talimatının 41. Maddesine göre sevk yapıldı. Bu maddeye göre Arda Turan'ın alacağı cezanın 2-5 maç arası olacağını söyleyebilirim.
Daha önce Tahkim Kurulu'nda görev almış bir avukat ise şu ifadeleri kullandı: "Ben burada Arda Turan'ın PFDK'ya sevk edilmesini yanlış buluyorum. Disiplin maddelerinde maç önü ve maç sonu vardır. Maç sonunda soyunma odasında gerçekleşen olay hakem raporunda yer almadığı için ceza tayinine de yer olmadığını düşünüyorum.
ARDA TURAN TEDBİRLİ OLARAK PFDK'YA SEVK EDİLDİ. BU DEMEK OLUYOR Kİ KARAR AÇIKLANANA KADAR RESMİ BİR MAÇTA FORMA GİYEMECEK. SEVK MADDESİNE GÖRE ARDA TURAN'IN KAÇ MAÇ CEZA ALMASI BEKLENİYOR?
AVUKAT ERKAN KILIÇ: Sosyal medya görüntüleri üzerinden ceza alması konusu biraz tartışmalı. Bu cezayı görüntüleri atan Etebo mu almalı yoksa hakareti yapan Arda mı almalı hususu ihtilaflı. TFF disiplin müfettişleri sevki Arda İçin yapmış. Bu konu disiplin kurulunda tartışılacaktır. Şahsi görüşüm hakaret içeren tweeti paylaşan kişinin ceza alması yönündedir fakat bu olayda tweet eden futbolcu İçin sevk yapılmamış.
TFF Disiplin Kurulu genel olarak yayıncı kuruluş görüntüleri üzerinden değerlendirme yaparak ceza verilip verilmeyeceğini kararlaştırıyor. 3. kişiler tarafından çekilen görüntüleri değerlendirmeye almıyor.
Daha önce Tahkim Kurulu'nda görev almış bir avukatın bu konudaki açıklamaları ise şu şekilde; "Daha önce Volkan Demirel'in de küfür ettiği görüntüler söz konusuydu fakat ceza verilmedi. Bunun nedeni de şu, o görüntüler basketbol salonunda yaşanmıştı. Basketbol salonunda yaşanan bir olaya futbol sahasında ceza kesilemez. Bu nedenle Arda Turan'ın olayıyla Volkan Demirel'in olayını karşılaştırmak doğru değil.
ARDA TURAN'IN PFDK'YA SEVK AÇIKLAMASI!
GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ARDA TURAN'ın 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.