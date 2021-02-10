



ÇOK TEKNİK, DEFANSI ZAYIF

Daha önce 5 kez Kolombiya Milli Takımı'nın formasını da giyen ve Radamel Falcao'nun yakından tanıdığı Yairo Moreno, yüksek tekniğiyle dikkat çekiyor. Bu özelliğiyle hem şu anki kulübü Leon'da hem de daha önceki takımlarında hem sol hem de sol açık olarak görev yaptı. Hücuma verdiği desteğin yanı sıra kenardan oyun kurma ve pas istasyonu yaratma yeteneğiyle öne çıkan Moreno'nun defansif tarafı ise ofansına göre daha zayıf. Geriye dönüşlerde zorlanması ve kademe hataları, oyuncunun eksi yönleri olarak gösteriliyor. Ancak hem scout ekibi hem de teknik heyet, Moreno'nun bu zaaflarını Avrupa futbolunda giderebileceği ve çok daha iyi seviyelere gelebileceği görüşüne sahip.