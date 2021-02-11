Son dakika: Merih Demiral gerçeği! Herkes bunu konuşuyor, meğer Juventus...

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, İtalya Kupası'nda Inter ile oynanan yarı final rövanş maçına damga vurmuştu.
MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
Juventus, 2-1'in avantajıyla çıktığı maçta Inter ile 0-0 berabere kalarak adını finale yazdıran ilk ekip olmuştu.
İtalyan basını, kusursuza yakın bir performans sergileyen 22 yaşındaki savunmacıya 7.5 puan vererek maçın en iyi oyuncusu seçmişti.
"HAVA TOPLARINDA BİR MAKİNEYE DÖNÜŞTÜ"
La Gazzetta dello Sport, 90 dakika sahada kalan Merih için "Adeta savunmaya duvar ördü. Rakibin toplarının tümünü uzaklaştırdı. Hava toplarındaki hakimiyetiyle bir makineye dönüştü" İfadelerini kullanmıştı.
JUVENTUS, LIVERPOOL'U REDDETMİŞ
İngiliz basını ise bugün paylaştığı haberde Juventus'un transfer döneminde Merih Demiral için Liverpool'dan gelen 57 milyon Euro'luk teklifi reddettiğini yazdı.
Haberde "Genellikle yedek kulübesinde olan bir futbolcuya gelen bu teklif Juventus için oldukça cazipti. Ancak kulübün geleceğini de göz önünde bulundurarak onu takımda tutma kararı aldılar" ifadeleri kullanıldı.
BONUCCI-CHIELLINI'NİN HALEFİ MERİH-DE LIGT
Juventus'un Inter maçında gösterdiği performansla Merih Demiral için ne kadar doğru bir karar verdiğinin ortaya çıktığı belirtilirken, Merih - De Ligt ikilisinin Juventus'ta Bonuccia - Chiellini savunmasının halefi olduğunun altı çizildi.
Ayrıca Merih'in bu formunun sürmesinin Juventus'un onu takımda tutmaya devam edeceği anlamına geldiği de vurgulandı.
BÜLENT TİMURLENK: PARATICI ONU ÇOK DAHA ÖNCE KEŞFETTİ
Sabah gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de Merih Demiral için şunları söyledi:
"Juventus'un sportif direktörü Fabio Paratici, Avrupa'da en önemli futbol akıllarından biri. Merih Demiral'ı da Sassuolo'da değil çok daha önce keşfetti.
Juventus'un da her zaman Sassuolo imzasında payı vardı. Merih kısa bir dönem orada pişti, beklentileri karşıladı ve İtalyan futbolunun bir numarasına transfer oldu.
"ÇANTADA EN AZ 60 MİLYON EURO OLMALI"
Diğer taraftan De Ligt için 85 milyon Euro bonservis ödeyen Juventus şimdi bu iki oyuncuyu Bonucci ve Chiellini gibi iki efsane stoperin yerine hazırlıyor. Plan-proje budur.
Merih Demiral güçlü fiziğinin yanında geçirdiği ağır sakatlığa rağmen sağlam karakteri sayesinde İtalya'nın en gözüpek savunmacılarından biri olmayı başardı.
Juventus'un onu elden çıkartacağını sanmıyorum ama onu isteyen bir kulüp kapıyı çaldığında çantasına en az 60 milyon Euro koymalı.