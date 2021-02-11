Son dakika: Merih Demiral gerçeği! Herkes bunu konuşuyor, meğer Juventus...

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Son dakika: gerçeği! Herkes bunu konuşuyor, meğer ...

Inter maçındaki müthiş performansıyla 'a İtalya Kupası'nda finali getiren manşetleri süslemeye devam ediyor. İngiliz basını, Merih Demiral'la ilgili bomba bir iddiayı gündeme taşıdı. Sabah gazetesi yazarı de milli futbolcumuzun Juventus'a transfer sürecinde yaşananları açıkladı.

ERDEM KELEŞ
Giriş Tarihi: 11.2.2021 13:02 Son Güncelleme: 11.2.2021 13:10 ABONE OL
Son dakika: Merih Demiral gerçeği! 57 milyon Euro'luk teklif ve Juventus...

forması giyen milli futbolcumuz , İtalya Kupası'nda Inter ile oynanan yarı final rövanş maçına damga vurmuştu.

Son dakika: Merih Demiral gerçeği! 57 milyon Euro'luk teklif ve Juventus...

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
, 2-1'in avantajıyla çıktığı maçta Inter ile 0-0 berabere kalarak adını finale yazdıran ilk ekip olmuştu.

Son dakika: Merih Demiral gerçeği! 57 milyon Euro'luk teklif ve Juventus...

İtalyan basını, kusursuza yakın bir performans sergileyen 22 yaşındaki savunmacıya 7.5 puan vererek maçın en iyi oyuncusu seçmişti.

Son dakika: Merih Demiral gerçeği! 57 milyon Euro'luk teklif ve Juventus...

"HAVA TOPLARINDA BİR MAKİNEYE DÖNÜŞTÜ"
La Gazzetta dello Sport, 90 dakika sahada kalan Merih için "Adeta savunmaya duvar ördü. Rakibin toplarının tümünü uzaklaştırdı. Hava toplarındaki hakimiyetiyle bir makineye dönüştü" İfadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Merih Demiral gerçeği! 57 milyon Euro'luk teklif ve Juventus...

JUVENTUS, LIVERPOOL'U REDDETMİŞ
İngiliz basını ise bugün paylaştığı haberde 'un transfer döneminde için 'dan gelen 57 milyon Euro'luk teklifi reddettiğini yazdı.

Son dakika: Merih Demiral gerçeği! 57 milyon Euro'luk teklif ve Juventus...

Haberde "Genellikle yedek kulübesinde olan bir futbolcuya gelen bu teklif için oldukça cazipti. Ancak kulübün geleceğini de göz önünde bulundurarak onu takımda tutma kararı aldılar" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Merih Demiral gerçeği! 57 milyon Euro'luk teklif ve Juventus...

BONUCCI-CHIELLINI'NİN HALEFİ MERİH-DE LIGT
'un Inter maçında gösterdiği performansla için ne kadar doğru bir karar verdiğinin ortaya çıktığı belirtilirken, Merih - De Ligt ikilisinin Juventus'ta Bonuccia - Chiellini savunmasının halefi olduğunun altı çizildi.

Son dakika: Merih Demiral gerçeği! 57 milyon Euro'luk teklif ve Juventus...

Ayrıca Merih'in bu formunun sürmesinin 'un onu takımda tutmaya devam edeceği anlamına geldiği de vurgulandı.

Son dakika: Merih Demiral gerçeği! 57 milyon Euro'luk teklif ve Juventus...

BÜLENT TİMURLENK: PARATICI ONU ÇOK DAHA ÖNCE KEŞFETTİ
Sabah gazetesi yazarı de için şunları söyledi:

Son dakika: Merih Demiral gerçeği! 57 milyon Euro'luk teklif ve Juventus...

"'un sportif direktörü Fabio Paratici, Avrupa'da en önemli futbol akıllarından biri. 'ı da Sassuolo'da değil çok daha önce keşfetti.

Son dakika: Merih Demiral gerçeği! 57 milyon Euro'luk teklif ve Juventus...

'un da her zaman Sassuolo imzasında payı vardı. Merih kısa bir dönem orada pişti, beklentileri karşıladı ve İtalyan futbolunun bir numarasına transfer oldu.

Son dakika: Merih Demiral gerçeği! 57 milyon Euro'luk teklif ve Juventus...

"ÇANTADA EN AZ 60 MİLYON EURO OLMALI"
Diğer taraftan De Ligt için 85 milyon Euro bonservis ödeyen şimdi bu iki oyuncuyu Bonucci ve Chiellini gibi iki efsane stoperin yerine hazırlıyor. Plan-proje budur.

Son dakika: Merih Demiral gerçeği! 57 milyon Euro'luk teklif ve Juventus...

güçlü fiziğinin yanında geçirdiği ağır sakatlığa rağmen sağlam karakteri sayesinde İtalya'nın en gözüpek savunmacılarından biri olmayı başardı.

Son dakika: Merih Demiral gerçeği! 57 milyon Euro'luk teklif ve Juventus...

'un onu elden çıkartacağını sanmıyorum ama onu isteyen bir kulüp kapıyı çaldığında çantasına en az 60 milyon Euro koymalı.

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Son dakika: Merih Demiral gerçeği! Herkes bunu konuşuyor, meğer Juventus...
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