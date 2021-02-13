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Son dakika... Beşiktaş kiralık isimler için kararını verdi! İlk transfer hamlesi...

Son dakika... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş bir yandan da iç transferde çalışmalarını sürdürüyor. Kartal, sezon başında kiralanan , ve için stratejisini belirledi. Bütçesi doğrultusunda hareket edecek olan siyah-beyazlılar öncelik olarak Roseir'in bonservisini alacak. Portekizli sağ bekin kadroya katılmasının ardından ekonomik şartlara göre Rachid Ghezzal ve Francisco Montero için de girişimler başlayacak. İşte detaylar...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 13.2.2021 13:53 Son Güncelleme: 13.2.2021 13:54 ABONE OL
Son dakika... Beşiktaş kiralık isimler için kararını verdi! İlk transfer hamlesi...

Son dakika... Beşiktaş yönetimi kiralık olarak kadrosunda bulunan Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Francisco Montero üçlüsü arasında önceliğini belirledi. Siyah-beyazlılar üç oyuncuyu da kadrosunda tutmak istiyor ancak ekonomik koşullar gereği yaz döneminde bütçenin azalması beklenirken, işi zor olan Beşiktaş bonservisini almak istediği ilk isim olarak Rosier'i belirledi.

Yönetim bonservis konusunda Rosier'e yatırım yapmayı planlarken kulübü Sporting ile görüşmeler devam ediyor. 24 yaşındaki Fransız oyuncu için 3 milyon euro'yu gözden çıkaran Kartal, öncelikle Rosier işini çözüp ardından bütçe koşulları uygun olması halinde Ghezzal ve Montero'ya yönelecek.

KENAN İÇİN 3 RAKİP

Sezon sonu bonservissiz kadrosuna katabileceği isimler üzerinde duran Beşiktaş, ocak ayında transfer edemediği Kenan Karaman için yazın yeniden atağa kalkacak. Milli futbolcu için siyah-beyazlı ekibe Hollanda'dan Feyenoord, İtalya'dan Udinese dışında bir de Başakşehir rakip.

BETIS DORUKHAN'A ABAYI YAKTI

Kartal'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncusu Dorukhan Toköz için menajeri Avrupa ekipleriyle temas halinde. İtalya ve İspanya'dan kulüplerle görüşme yapılan Dorukhan için La Liga ekibi Real Betis abayı yakmış durumda. Ekonomik sıkıntılar yaşayan İspanyol ekibi yaz aylarında boşa çıkacak oyuncular üzerine yoğunlaştı. William Carvalho'yu satarak bonservis geliri elde etmek isteyen Betis yerini ise Dorukhan ile doldurma niyetinde. Ayrıca Betis ile yakın ilişkileri bulunan menajer Jorge Mendes'in, Ahmet Bulut ile de iş ilişkisi olduğu biliniyor.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı hazırlıkları 1 günlük aranın ardından bugün başladı.

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Son dakika... Beşiktaş kiralık isimler için kararını verdi! İlk transfer hamlesi...
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