Son dakika... Beşiktaş kiralık isimler için kararını verdi! İlk transfer hamlesi...

BETIS DORUKHAN'A ABAYI YAKTI

Kartal'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncusu Dorukhan Toköz için menajeri Avrupa ekipleriyle temas halinde. İtalya ve İspanya'dan kulüplerle görüşme yapılan Dorukhan için La Liga ekibi Real Betis abayı yakmış durumda. Ekonomik sıkıntılar yaşayan İspanyol ekibi yaz aylarında boşa çıkacak oyuncular üzerine yoğunlaştı. William Carvalho'yu satarak bonservis geliri elde etmek isteyen Betis yerini ise Dorukhan ile doldurma niyetinde. Ayrıca Betis ile yakın ilişkileri bulunan menajer Jorge Mendes'in, Ahmet Bulut ile de iş ilişkisi olduğu biliniyor.