Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son Dakika: Diego Costa'nın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray da istemişti

Son Dakika: 'nın yeni takımı belli oldu! ve da istemişti

Son dakika... Süper Lig devleri ve 'nin transfer gündemine gelen 'nın yeni adresi belli oldu. Atletico Madrid'le yollarını ayırdıktan sonra ezeli rakiplerin transferi için girişimlerde bulunduğu yıldız golcü, doğduğu ülke olan Brezilya'ya dönüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.2.2021 12:50 Son Güncelleme: 13.2.2021 13:09 ABONE OL
Son Dakika: Diego Costa'nın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray da istemişti

Sabah.com.tr Dış Haberler - Luis Suarez transferi sonrası gözden düşen Atletico Madrid ile sözleşmesini fesheden , yıllar sonra doğduğu ülkeye geri dönüyor.

Son Dakika: Diego Costa'nın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray da istemişti

Adı ara transfer döneminde ve 'la da anılan 'nın yeni adresi olmak üzere...

Son Dakika: Diego Costa'nın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray da istemişti

2.5 MİLYON EURO'DAN 2 YILLIK SÖZLEŞME
Sky Sports'un haberine göre; 15 yıl önce Brezilya'da forma giyen , ile anlaşmaya yakın.

Son Dakika: Diego Costa'nın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray da istemişti

Haberde 'ın 'ya 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Son Dakika: Diego Costa'nın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray da istemişti

Libertadores Kupası'nı müzesine götüren Brezilya ekibinin kısa zaman içerisinde transferi resmen duyurması bekleniyor.

Son Dakika: Diego Costa'nın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray da istemişti

PALMEIRAS RÜYASI GERÇEKLEŞİYOR
Bu arada yıldız futbolcunun formasını giymesinin çocukluk rüyası olduğu da ortaya çıktı.

Son Dakika: Diego Costa'nın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray da istemişti

Futbola Sao Paulo şehrinde bulunan Barcelona Esportivo Capela'da başlayan 'nın o günlerde 'ta oynamayı hayal ettiği vurgulandı.

Son Dakika: Diego Costa'nın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray da istemişti

TÜRKİYE'DEN DE TEKLİF ALDI
Costa'nın ara transfer döneminde bazı Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan ekiplerinden de teklif aldığı ifade edildi. Ancak İspanyol futbolcunun kariyerinin son transferi için ekonomik faktörlerden çok duygusal olarak karar vereceği belirtildi.

Son Dakika: Diego Costa'nın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray da istemişti

2014'TE İSPANYOL VATANDAŞLIĞI ALMIŞTI
2006 yılında Brezilya'dan ilk çıkışını Portekiz ekibi Braga'ya transfer olarak gerçekleştiren Costa kariyerinde Penafiel, Rayo Vallecano, Celta Vigo, Albacete, Valladolid, Chelsea ve Atletico Madrid formaları giydi.

Son Dakika: Diego Costa'nın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray da istemişti

2014 yılında İspanyol vatandaşlığı alan , İspanya Milli Takımı forması ile 24 maça çıkarken 10 kez de gol sevinci yaşadı. Diego Costa kulüp kariyerinde ise forma giydiği 474 maçta 181 gol atarken 71 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberler: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması geldi! Market, manav ve bakkallar...
Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi sonrası tarihi VAR kararı!
Son dakika haberi: Pençe Kartal-2 Harekatı'ndaki sıcak çatışmanın detaylarına SABAH ulaştı: Birbirlerine siper oldular...
SON DAKİKA: Altın fiyatları için rüzgar tersine esiyor! Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığından 13-14 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması! Yasaklar ne zaman bitiyor?
SON DAKİKA: Harita paylaşıldı, İstanbul'da kar yağışı için saat verildi! Meteoroloji'den İstanbul için şiddetli kar yağışı uyarıları peş peşe
Koç Üniversitesi öğretim üyesi Sami Gülgöz'den skandal Boğaziçi mesajı!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak?
Bakan Koca'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim için son dakika açıklaması! Bahar döneminde üniversiteler açılacak mı?
Gizem Güven: Kilo aldığım dönem ekran önünde uygun olmayacağım söylendi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Diego Costa'nın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray da istemişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA