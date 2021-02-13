Son Dakika: Diego Costa'nın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray da istemişti

TÜRKİYE'DEN DE TEKLİF ALDI

Costa'nın ara transfer döneminde bazı Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan ekiplerinden de teklif aldığı ifade edildi. Ancak İspanyol futbolcunun kariyerinin son transferi için ekonomik faktörlerden çok duygusal olarak karar vereceği belirtildi.