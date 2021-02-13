Son Dakika: Diego Costa'nın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray da istemişti

Sabah.com.tr Dış Haberler - Luis Suarez transferi sonrası gözden düşen Atletico Madrid ile sözleşmesini fesheden Diego Costa, yıllar sonra doğduğu ülkeye geri dönüyor.
Adı ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Diego Costa'nın yeni adresi Palmeiras olmak üzere...
2.5 MİLYON EURO'DAN 2 YILLIK SÖZLEŞME
Sky Sports'un haberine göre; 15 yıl önce Brezilya'da forma giyen Diego Costa, Palmeiras ile anlaşmaya yakın.
Libertadores Kupası'nı müzesine götüren Brezilya ekibinin kısa zaman içerisinde transferi resmen duyurması bekleniyor.
PALMEIRAS RÜYASI GERÇEKLEŞİYOR
Bu arada yıldız futbolcunun Palmeiras formasını giymesinin çocukluk rüyası olduğu da ortaya çıktı.
Futbola Sao Paulo şehrinde bulunan Barcelona Esportivo Capela'da başlayan Diego Costa'nın o günlerde Palmeiras'ta oynamayı hayal ettiği vurgulandı.
TÜRKİYE'DEN DE TEKLİF ALDI
Costa'nın ara transfer döneminde bazı Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan ekiplerinden de teklif aldığı ifade edildi. Ancak İspanyol futbolcunun kariyerinin son transferi için ekonomik faktörlerden çok duygusal olarak karar vereceği belirtildi.
2014'TE İSPANYOL VATANDAŞLIĞI ALMIŞTI
2006 yılında Brezilya'dan ilk çıkışını Portekiz ekibi Braga'ya transfer olarak gerçekleştiren Costa kariyerinde Penafiel, Rayo Vallecano, Celta Vigo, Albacete, Valladolid, Chelsea ve Atletico Madrid formaları giydi.
2014 yılında İspanyol vatandaşlığı alan Diego Costa, İspanya Milli Takımı forması ile 24 maça çıkarken 10 kez de gol sevinci yaşadı. Diego Costa kulüp kariyerinde ise forma giydiği 474 maçta 181 gol atarken 71 kez de asist yapma başarısı gösterdi.