Son dakika: Leicester City 3 - 1 Liverpool (Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak'ı üzdü)

Premier Lig'de milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak'ın takımları Leicester City ile Liverpool karşılaştı. Ozan Kabak'ın ilk kez Liverpool forması giydiği maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci devrede ise tam anlamıyla gol yağmuru yaşandı. 67'de Roberto Firmino'nun asistinde Mohamed Salah golü attı ve Liverpool deplasmanda 1-0 öne geçti.
78'de James Maddison ile 1-1'i bulan Leicester City, 81'de Jamie Vardy ve 85. dakikada Harvey Barnes'ın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı. İki futbolcumuz da maçta 90 dakika forma giydi.
Bu sonuçla Leicester City puanını 46'ya yükseltirken, Liverpool ise 40 puanda kaldı. 2 maçı eksik olan lider Manchester City'nin 10 puan gerisine düşen Liverpool şampiyonluk şansını bir hayli zora soktu.