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ilk hat-trick'ini yaptı! galip geldi...

İngiltere 'de , sahasında 'ı 4-2 yendi. Arsenal, ikincisi penaltıdan olmak üzere 13, 41 ve 47. dakikalarda -, 45. dakikada 'in attığı gollerle 4-2 galip geldi. Konuk takımın gollerini 58. dakikada ve 69. dakikada kaydetti.

AA
Giriş Tarihi: 14.2.2021 22:12 ABONE OL
Aubameyang ilk hat-trick'ini yaptı! Arsenal galip geldi...

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, sahasında Leeds United'ı 4-2 yendi.

Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda Leeds United'ı konuk etti.

Arsenal, ikincisi penaltıdan olmak üzere 13, 41 ve 47. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang, 45. dakikada Hector Bellerin'in attığı gollerle 4-2 galip geldi. Konuk takımın gollerini 58. dakikada Pascal Struijk ve 69. dakikada Helder Costa kaydetti.

Öte yandan Gabonlu golcü futbolcu Aubameyang, Premier Lig kariyerinde ilk kez "hat-trick" yaptı.

Ligde 3 hafta sonra kazanan Arsenal, 34 puanla 10. sıraya çıktı. Leeds United ise 32 puanla 11. sırada yer aldı.

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Aubameyang ilk hat-trick'ini yaptı! Arsenal galip geldi...
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